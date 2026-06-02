Nuevo Hospital O’Horán de Mérida presenta filtraciones por lluvias; revisan infraestructura y descartan riesgos

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en Yucatán dejaron al descubierto filtraciones de agua en algunas áreas del nuevo Hospital O’Horán, informó el secretario de Salud estatal, Miguel Alberto Alcocer Gamboa. El funcionario aseguró que las afectaciones detectadas no comprometieron la operación del nosocomio ni la atención médica de los pacientes, por lo que las actividades continúan desarrollándose con normalidad.

De acuerdo con el titular de Salud, las filtraciones están relacionadas principalmente con sellos de ventanas y otros puntos específicos de la infraestructura que enfrentaron por primera vez precipitaciones de gran intensidad. Ante esta situación, se puso en marcha una revisión integral del inmueble para identificar y corregir cualquier anomalía detectada durante el temporal.

Noticia Destacada Yucatán suspende actividades por lluvias: Conoce qué servicios no dejarán de operar hoy martes 2 de junio

Como parte de las acciones correctivas, más de un centenar de trabajadores realizan inspecciones detalladas en coordinación con personal de IMSS-Bienestar y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El objetivo es reforzar las áreas que presentaron vulnerabilidades y garantizar el adecuado funcionamiento de la nueva infraestructura hospitalaria.

Noticia Destacada Gobierno de Yucatán suspende las actividades económicas por lluvias para este martes

Alcocer Gamboa destacó que el proceso de traslado de servicios desde el antiguo Hospital O’Horán avanza conforme a lo previsto desde su inicio el pasado 13 de mayo. Señaló que el nuevo complejo ya registra más de 298 ingresos hospitalarios y opera áreas clave como urgencias, laboratorio clínico, diagnóstico por imagen, terapia intensiva, quirófanos y hospitalización para adultos. Mientras continúan las reparaciones, las autoridades mantienen el calendario para completar la migración de los servicios que aún permanecen en la antigua sede.