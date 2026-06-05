Recalan medusas en la costa de Yucatán tras días de fuerte oleaje y mal tiempo

El intenso oleaje provocado por las recientes condiciones de mal tiempo en Yucatán ocasionó el recale de medusas en la costa de Chabihau, situación que generó alerta entre habitantes y visitantes de la zona costera debido al riesgo que representan estos organismos marinos para los bañistas.

A través de redes sociales, la usuaria Gabriela LP difundió un video en el que se observan varias medusas en la orilla de la playa, arrastradas por las corrientes y el fuerte movimiento del mar registrado durante las últimas horas.

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Aunque no se precisó la especie de los ejemplares que recalaron, este fenómeno suele presentarse cuando hay cambios en las corrientes marinas, incremento en el oleaje, vientos intensos y variaciones en la temperatura del agua, factores asociados a sistemas de baja presión, ondas tropicales y condiciones de inestabilidad climática como las que actualmente afectan al litoral yucateco.

El contacto con las medusas puede provocar irritación, dolor intenso, ardor, enrojecimiento e incluso reacciones alérgicas en personas sensibles, por lo que habitantes de Chabihau exhortaron a los visitantes a extremar precauciones y evitar tocar estos animales, aun cuando parezcan muertos en la arena, ya que sus tentáculos pueden seguir liberando sustancias urticantes.

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Entre las recomendaciones emitidas para quienes acudan a la playa se encuentran evitar ingresar al mar en zonas donde haya presencia visible de medusas, mantener vigilancia sobre menores de edad, no manipular los ejemplares con las manos y reportar cualquier avistamiento a las autoridades locales o cuerpos de protección civil.

En caso de sufrir contacto con una medusa, especialistas recomiendan lavar la zona afectada con agua de mar, evitar frotar la piel y acudir a recibir atención médica si se presentan molestias severas, dificultad para respirar o reacciones alérgicas.

El recale de medusas ocurre periódicamente en diversas playas de Yucatán, principalmente durante temporadas de fuertes vientos y cambios bruscos en las condiciones marítimas.