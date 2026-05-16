“Eran blanditos y transparentes”: Misteriosas “canicas transparentes” aparecen en playas de Yucatán y desatan sorpresa entre turistas

Como si se tratara de canicas gelatinosas capaces de reflejar la luz del Sol, extraños organismos transparentes aparecieron en playas, despertando curiosidad, asombro e incluso incertidumbre entre turistas y habitantes.

Desde temprana hora, visitantes que caminaban sobre la arena notaron la presencia de diminutos cuerpos brillantes que relucían con intensidad cada vez que las olas retrocedían. A simple vista parecían diamantes esparcidos a la orilla.

“Pensamos que eran pedazos de plástico o gotas de agua, pero al acercarnos vimos que eran blanditos y transparentes”, comentó una visitante sorprendida mientras observaba estos curiosos organismos acumulados entre la espuma.

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Algunos bañistas aseguraron haberlos sentido mientras nadaban. Otros los tomaron con las manos, intrigados por su extraña apariencia gelatinosa y cristalina.

Fue hasta que una persona logró capturar uno dentro del agua cuando comenzaron a notar que decenas de estas figuras estaban siendo expulsadas por el oleaje.

La escena ha provocado todo tipo de teorías entre quienes presenciaron el fenómeno.

Algunos dijeron que podría tratarse de pequeñas medusas juveniles o fragmentos gelatinosos arrastrados por las corrientes. Otros, mencionaron la posibilidad de que sean diminutas babosas marinas, cápsulas de huevos de especies oceánicas o, incluso, restos de plancton transparente acumulados.

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Hasta el momento no se ha dado una explicación oficial acerca de estos misteriosos organismos.

Aunque su aspecto luce inofensivo y fascinante por la forma en que reflejan la luz solar, algunas personas recomendaron evitar tocarlos directamente, ya que algunas especies transparentes pueden provocar irritación en la piel.

Mientras tanto, el fenómeno generó comentarios de sorpresa y se convirtió en tema de conversación entre quienes visitaron las playas del litoral Oriente, donde no faltó quien comentara que el mar parece esconder secretos sin explicar.