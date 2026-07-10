Por qué los yucatecos tienen su día el 12 de julio: Conoce el origen de esta fecha

Cada 12 de julio, yucatecos vuelven la mirada hacia la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, para participar en una de las tradiciones religiosas más representativas de la comunidad yucateca fuera del estado.

La fecha es conocida como el Día del Yucateco, una celebración que combina la devoción a la Virgen de Guadalupe con el orgullo por las raíces, la cultura y la identidad de Yucatán.

Aunque muchos creen que se trata únicamente de una efeméride dedicada a los habitantes del estado, su origen está estrechamente ligado a la Peregrinación Anual de la Arquidiócesis de Yucatán a la Basílica de Guadalupe, una tradición que se ha mantenido durante décadas y que reúne a miles de fieles.

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El origen del Día del Yucateco

La conmemoración tiene sus raíces en el Encuentro Anual de los Yucatecos con la Virgen de Guadalupe, que se realiza cada 12 de julio en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.

Durante esta jornada se celebra la llamada Misa del Yucateco, presidida por el arzobispo de Yucatán y concelebrada por sacerdotes de la entidad.

A la ceremonia asisten miles de yucatecos radicados en la capital del país, además de peregrinos que viajan desde distintos municipios del estado para renovar su fe y mantener viva esta tradición.

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Con el paso de los años, esta celebración religiosa trascendió el ámbito eclesiástico y comenzó a identificarse popularmente como el Día del Yucateco, una fecha que también reconoce la riqueza cultural, histórica y social del estado.

Una tradición que une a los yucatecos

Además de la misa solemne, la jornada representa un punto de encuentro para familias yucatecas que viven fuera de la entidad, quienes aprovechan la ocasión para reencontrarse, convivir y conservar vivas las costumbres de su tierra.

La celebración también es una oportunidad para destacar elementos que distinguen a Yucatán, como la lengua maya, la gastronomía, la trova, la jarana y las tradiciones que forman parte de la identidad del estado.