El Gobernador Joaquín Díaz Mena manda emotivo mensaje a la Selección Mexicana

Cientos de familias disfrutaron del partido de la Selección Mexicana en las Zonas Fan de Yucatán, donde pudieron ver el futbol en un ambiente familiar.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena, también mostró su apoyo a la Selección Mexicana, por lo que compartió varias fotos del emotivo momento en redes sociales, las cuales acompañó del siguiente mensaje.

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“Hoy, miles de familias yucatecas alentamos unidas a nuestra Selección desde las Zonas Fan y en cada rincón del estado”

También aprovechó para mandar un mensaje a los jugadores, donde les agradeció por su entrega durante la Copa Mundial de la FIFA asegurando que el resultado no cambia el orgullo.

Gracias por representar a México con entrega y corazón en este Mundial. El resultado de hoy no cambia el orgullo que sentimos por nuestros colores ni la pasión con la que siempre apoyaremos a nuestro país. (2/2) pic.twitter.com/KnUZIreykI — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) July 6, 2026

“Gracias por representar a México con entrega y corazón en este Mundial. El resultado de hoy no cambia el orgullo que sentimos por nuestros colores ni la pasión con la que siempre apoyaremos a nuestro país”