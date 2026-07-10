Telchac Puerto celebrará 99 años como Municipio Libre y Soberano

En el marco del 99 aniversario de esta localidad como Municipio Libre y Soberano, el Ayuntamiento de Telchac Puerto presentó de manera oficial a Yuliana Valentina Ek Aké como embajadora de los festejos conmemorativos, quien representará a la comunidad durante el programa preparado para celebrar esta importante fecha.

La joven, orgullosa de sus raíces y originaria del puerto, expresó su entusiasmo por asumir esta responsabilidad, al considerar que se trata de una oportunidad para promover la identidad y las tradiciones de su tierra. Asimismo, agradeció la confianza depositada en ella y aseguró que pondrá todo su esfuerzo para representar dignamente a los telchaqueños.

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La Dirección de Cultura informó que las actividades conmemorativas se realizarán el próximo domingo 12 de julio, a partir de las 19:00 horas, en la explanada del Palacio Municipal, donde se ofrecerá una jornada con bailables, concurso de canto y otras expresiones artísticas dirigidas a las familias.

Las autoridades destacaron que la conmemoración representa la antesala del centenario de la población, por lo que se busca fortalecer el sentido de pertenencia entre los habitantes y preservar las tradiciones que distinguen a la comunidad.

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Ubicada en el litoral Norte de Yucatán, esta población mantiene a la pesca como una de sus principales actividades económicas, aunque en los últimos años también ha registrado un crecimiento impulsado por el turismo. Sus habitantes esperan celebrar en grande los primeros 100 años de historia de esta demarcación.

Con estos festejos, las autoridades locales buscan reunir a las familias en torno a una fecha que forma parte de la identidad de la comunidad. La celebración también servirá como antesala de las actividades con las que el puerto conmemorará, el próximo año, el centenario de su constitución como Municipio Libre y Soberano.