Síguenos

Última hora

México

TV Azteca ya tomó una decisión tras los comentarios de Pedrito Sola contra perros en la calle

Yucatán

Benefician a 28 familias de Muna y Maxcanú con 587 aves de traspatio

El DIF Yucatán entrega 587 aves de traspatio para fortalecer la alimentación de familias en Muna y Maxcanú.

Por Redacción Por Esto!

16 de jul de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Impulsa DIF Yucatán proyectos productivos con entrega de aves de traspatio en comisarías
Impulsa DIF Yucatán proyectos productivos con entrega de aves de traspatio en comisarías / Especial

Mujeres y hombres que forman parte de grupos de desarrollo comunitario de las comisarías de Yaxhá, Muna, y San José Chactún, de Maxcanú, recibieron 587 aves de traspatio que les permitirán mejorar su alimentación e iniciar proyectos productivos para generar ingresos para sus familias.

Los apoyos, destinados a apuntalar la seguridad alimentaria desde las propias comunidades, son una de las prioridades que impulsa el Sistema DIF Yucatán, para afianzar el autoconsumo y apuntalar la sostenibilidad de la economía familiar.

Autos con placas foráneas deberán de regularizarlas en Yucatán

Noticia Destacada

Autos con placas foráneas en Yucatán: costos y requisitos para hacer el cambio de estado en 2026

Como parte de esta estrategia, la Presidenta Honoraria del DIF Yucatán, Mtra. Wendy Méndez Naal, encabezó la entrega de las aves de traspatio para consumo, en beneficio de 28 mujeres y hombres que integran grupos de desarrollo comunitario.

En la comisaría de Yaxhá, municipio de Muna, el grupo Aguas Verdes recibió 336 aves de traspatio, que se repartieron a 16 beneficiarios y beneficiarias. En San José Chactún, municipio de Maxcanú, el grupo Piedra Roja recibió 251 aves, en beneficio de 12 mujeres y hombres.

Los animales de traspatio permitirán a las beneficiarias y los beneficiarios producir alimentos para autoconsumo y, conforme avance el proyecto, generar excedentes que contribuyan a la economía familiar, al promover la autosuficiencia alimentaria y el aprovechamiento de los recursos disponibles en sus comunidades.

Habrá diversas actividades en Progreso este fin de semana

Noticia Destacada

Festival de Papagayos y Cometas 2026 en Progreso: conoce la sede y horarios de las actividades

Durante su mensaje, la Mtra. Wendy Méndez Naal destacó que el objetivo de estos grupos va más allá de la entrega de apoyos, ya que buscan fortalecer la participación comunitaria y brindar herramientas que permitan a las mujeres desarrollar proyectos que beneficien tanto a sus hogares como a sus localidades.

Asimismo, recordó que una de las principales encomiendas del Gobernador Joaquín Díaz Mena ha sido mantener un DIF cercano a la gente, que recorra los municipios y comisarías para llevar programas y apoyos a quienes más lo necesitan.

Te puede interesar