Benefician a 28 familias de Muna y Maxcanú con 587 aves de traspatio

Mujeres y hombres que forman parte de grupos de desarrollo comunitario de las comisarías de Yaxhá, Muna, y San José Chactún, de Maxcanú, recibieron 587 aves de traspatio que les permitirán mejorar su alimentación e iniciar proyectos productivos para generar ingresos para sus familias.

Los apoyos, destinados a apuntalar la seguridad alimentaria desde las propias comunidades, son una de las prioridades que impulsa el Sistema DIF Yucatán, para afianzar el autoconsumo y apuntalar la sostenibilidad de la economía familiar.

Noticia Destacada Autos con placas foráneas en Yucatán: costos y requisitos para hacer el cambio de estado en 2026

Como parte de esta estrategia, la Presidenta Honoraria del DIF Yucatán, Mtra. Wendy Méndez Naal, encabezó la entrega de las aves de traspatio para consumo, en beneficio de 28 mujeres y hombres que integran grupos de desarrollo comunitario.

En la comisaría de Yaxhá, municipio de Muna, el grupo Aguas Verdes recibió 336 aves de traspatio, que se repartieron a 16 beneficiarios y beneficiarias. En San José Chactún, municipio de Maxcanú, el grupo Piedra Roja recibió 251 aves, en beneficio de 12 mujeres y hombres.

Los animales de traspatio permitirán a las beneficiarias y los beneficiarios producir alimentos para autoconsumo y, conforme avance el proyecto, generar excedentes que contribuyan a la economía familiar, al promover la autosuficiencia alimentaria y el aprovechamiento de los recursos disponibles en sus comunidades.

Noticia Destacada Festival de Papagayos y Cometas 2026 en Progreso: conoce la sede y horarios de las actividades

Durante su mensaje, la Mtra. Wendy Méndez Naal destacó que el objetivo de estos grupos va más allá de la entrega de apoyos, ya que buscan fortalecer la participación comunitaria y brindar herramientas que permitan a las mujeres desarrollar proyectos que beneficien tanto a sus hogares como a sus localidades.

Asimismo, recordó que una de las principales encomiendas del Gobernador Joaquín Díaz Mena ha sido mantener un DIF cercano a la gente, que recorra los municipios y comisarías para llevar programas y apoyos a quienes más lo necesitan.