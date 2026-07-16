Autos con placas foráneas en Yucatán: costos y requisitos para hacer el cambio de estado en 2026

Los propietarios de vehículos con placas de otra entidad que deseen regularizar su automóvil en Yucatán deben realizar el trámite de alta por cambio de estado, un procedimiento obligatorio para obtener placas y tarjeta de circulación locales.

Este trámite está dirigido a personas que trasladaron su residencia a Yucatán o que buscan registrar de manera oficial un vehículo previamente emplacado en otro estado del país.

Para completar el proceso es necesario presentar la documentación requerida y cumplir con las disposiciones establecidas por las autoridades estatales.

¿Cuánto cuesta dar de alta un auto con placas foráneas en Yucatán?

El costo total del trámite es de 2,239 pesos para vehículos particulares. Este pago contempla el proceso de alta vehicular por cambio de estado y la expedición de las nuevas placas y documentos correspondientes.

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Es importante verificar que toda la documentación esté vigente y en buen estado para evitar retrasos durante el procedimiento.

Requisitos para cambiar placas foráneas por placas de Yucatán

Las personas interesadas deberán presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente de la persona física.

Comprobante de domicilio.

Documento que acredite la propiedad del vehículo.

Tarjeta de circulación.

Póliza de seguro vigente.

Recibo de pago de la última tenencia vehicular, cuando aplique.

Factura del motor, en caso de ser requerida.

Cédula de Identificación Fiscal (CIF) emitida por el SAT.

Acta ministerial de recuperación, únicamente si el vehículo cuenta con ese antecedente.

Oficio correspondiente, cuando el trámite así lo requiera.

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¿Quiénes deben realizar este trámite?

El cambio de placas aplica para propietarios de vehículos registrados en otra entidad federativa que deseen circular con registro de Yucatán.

Antes de acudir a realizar el trámite, se recomienda revisar que todos los documentos estén completos y que los datos del vehículo coincidan con los registros oficiales, lo que permitirá agilizar el proceso y evitar observaciones durante la revisión.