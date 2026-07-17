Ciudad Bienestar en Ucú toma forma: anuncian inicio de las obras para las primeras 5 mil viviendas del Infonavit

Las primeras 5 mil viviendas del Infonavit darán paso al proyecto Ciudad Bienestar en Ucú, un desarrollo que busca consolidarse como un nuevo polo de crecimiento para la zona metropolitana de Mérida.

La titular de la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar (SIB), Alaine López Briceño, informó que el inicio de las obras podría concretarse antes de que concluya el año.

La funcionaria explicó que el proyecto no se limita a la construcción de casas, sino que contempla infraestructura, servicios y equipamiento urbano para garantizar un crecimiento ordenado y atender la demanda de miles de trabajadores que aún carecen de una vivienda propia.

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Para ello, dependencias federales, estatales y municipales trabajan de manera coordinada en los permisos, estudios de factibilidad y la planeación necesaria.

López Briceño indicó que, aunque Yucatán tiene como objetivo alcanzar alrededor de 25 mil viviendas dentro del programa nacional, el único desarrollo aprobado hasta ahora corresponde a las 5 mil viviendas del Infonavit en Ucú, las cuales ya fueron asignadas a sus futuros beneficiarios mediante un proceso de insaculación realizado el año pasado, por lo que únicamente falta el inicio de la construcción.

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Reconoció que la movilidad será uno de los principales retos del proyecto por la saturación del corredor de Ciudad Caucel, principal acceso hacia Ucú.

Por ello, la estrategia contempla mejoras en vialidades y la participación coordinada de instancias como la CFE, Conagua y Japay, con el fin de garantizar servicios básicos y evitar que el crecimiento urbano genere mayores problemas de tránsito.