Yucatán encarcela menos personas que Quintana Roo, pero predominan delitos familiares y sexuales

Aunque Yucatán cuenta con la mayor capacidad penitenciaria de la península, su sistema carcelario recibe mucho menos internos que Quintana Roo y presenta un perfil delictivo distinto.

Mientras el estado vecino concentra el mayor flujo de ingresos por delitos relacionados con el narcomenudeo, en territorio yucateco predominan las personas procesadas por violencia familiar, delitos sexuales y robo.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que durante el 2025 ingresaron a los centros penitenciarios de Yucatán mil 386 personas, apenas el 40 por ciento de las 3 mil 488 registradas en Quintana Roo. Campeche reportó 964 ingresos.

El contraste resulta significativo porque Yucatán dispone de cinco centros penitenciarios con capacidad para 3 mil 124 personas, la mayor infraestructura de la región, incluso por encima de Quintana Roo, que también opera cinco cárceles, pero con espacio para 2 mil 795 internos.

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Delitos de bajo impacto

Más allá del volumen de ingresos, las estadísticas muestran diferencias en la naturaleza de los delitos que llevan a las personas a prisión. Mientras Quintana Roo mantiene una fuerte incidencia de procesos por delitos contra la salud —principalmente vinculados con el narcomenudeo—, además de homicidios y robos, en Yucatán el peso recae en conflictos de carácter social y familiar.

El Inegi identifica que, entre la población penitenciaria yucateca, tienen mayor presencia quienes enfrentan procesos por violencia familiar, delitos sexuales y robo, aunque también existen personas privadas de la libertad por delitos contra la salud.

Este comportamiento marca una diferencia respecto al vecino estado, donde la actividad turística, el acelerado crecimiento urbano y la presencia de organizaciones delictivas mantienen una mayor presión sobre el sistema penitenciario.

Los datos también muestran que el sistema penitenciario yucateco enfrenta una carga considerablemente menor. Durante el 2025, Quintana Roo recibió más del doble de personas que Yucatán y prácticamente la misma cantidad que Yucatán y Campeche juntos, lo que refleja una dinámica criminal distinta en la región. En Campeche, donde operan tres centros penitenciarios con capacidad para mil 854 personas, el movimiento anual fue el más bajo de la península.

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Otra diferencia se observa en la ocupación de los centros de reclusión. Campeche figura entre las entidades con menor utilización de su infraestructura, mientras Quintana Roo mantiene una presión mucho mayor derivada del elevado número de ingresos.

Predominan los hombres

En los tres estados, los hombres representan cerca de nueve de cada diez personas que ingresan a prisión. En Yucatán constituyen el 88.7% de los ingresos; en Quintana Roo, el 88.8%, y en Campeche, el 91.5%, mientras que las mujeres representan una proporción cercana a una de cada diez personas privadas de la libertad.

Los datos confirman que, aunque la península comparte algunos delitos de alta incidencia, cada entidad enfrenta una realidad penitenciaria distinta: Yucatán mantiene un sistema con menor flujo de internos y mayor presencia de delitos vinculados al entorno familiar, Quintana Roo concentrapresión derivada del crimen asociado con drogas y violencia de mayor impacto.