Nuevas reformas obligan a los 106 municipios de Yucatán a reordenar sus finanzas y redefinir sus cabildos

Las reformas constitucionales que modifican la elaboración de las leyes fiscales municipales, reordenan la integración de los cabildos e incorporan medidas de austeridad para el Congreso local quedaron firmes, luego de recibir el respaldo de la mayoría de los ayuntamientos de Yucatán.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, el Poder Legislativo del Estado emitió la declaratoria de aprobación al confirmarse que ambas minutas obtuvieron el voto favorable de los cabildos, como lo establece el artículo 108 de la Constitución local para validar las reformas constitucionales.

En el caso de los cambios en materia fiscal, la Secretaría General informó que la propuesta fue enviada a los 106 municipios y que 80 ayuntamientos aprobaron el proyecto, cifra suficiente para alcanzar la mayoría requerida.

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Nuevas fechas

La reforma redefine los plazos que ahora deberán cumplir los gobiernos municipales para presentar sus iniciativas hacendarias. A partir de su entrada en vigor, las reformas o nuevas leyes de hacienda deberán entregarse al Congreso estatal a más tardar el 15 de octubre, mientras que las iniciativas de leyes de ingresos tendrán como fecha límite el 15 de noviembre.

Con este ajuste se busca ordenar el proceso de análisis y aprobación de los ordenamientos fiscales que cada año presentan los municipios para el ejercicio presupuestal siguiente.

Reducción de cabildos y de presupuestos

La segunda reforma, relacionada con la integración de los cabildos y la austeridad presupuestal del Poder Legislativo, obtuvo el respaldo de 78 de los 106 ayuntamientos, con lo que también cumplió el requisito constitucional.

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Tras la declaratoria, la Diputación Permanente instruyó remitir ambos decretos al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial del Estado, paso previo a su entrada en vigor.

Avanza donación al IMSS

En la misma sesión los legisladores dieron entrada a iniciativas enviadas por el Ejecutivo estatal para reformar la Ley del Diario Oficial del Estado en materia de declaración especial de ausencia.

Asimismo, comenzaron a analizarse dos proyectos para autorizar la donación de predios estatales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); los inmuebles están ubicados en los municipios de Mérida e Izamal.

Los diputados también recibieron informes sobre la deuda pública del Ayuntamiento de Dzitás con corte al 30 de junio, la enajenación de un predio en el municipio de Akil y la expedición del nuevo Reglamento de Panteones del Ayuntamiento de Mérida.