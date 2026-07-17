Pisté estalla otra vez contra el Catvi: convocan marcha por la caída del turismo en Chichén Itzá

El malestar en Pisté crece. Habitantes de la comunidad convocaron a una marcha pacífica para este viernes con el fin de exigir una revisión del Centro de Atención a Visitantes (Catvi), al que responsabilizan de la disminución en la llegada de turistas y del deterioro económico que, aseguran, golpea a decenas de familias que dependen de la actividad turística en Chichén Itzá.

El llamado fue realizado por el Concejo Indígena de Gobierno de Pisté Chichén Itzá, que invitó a comerciantes, artesanos, mototaxistas, guías de turistas, ejidatarios, transportistas y población en general a participar en la movilización, programada para las 19:00 horas, con salida del Lienzo Charro La Teresita.

Durante una conferencia difundida en redes sociales, los representantes comunitarios afirmaron que, desde la entrada en operación del nuevo esquema de acceso a la zona arqueológica, los negocios registran una caída constante en sus ventas.

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“Hoy vemos comercios vacíos, ingresos reducidos, familias preocupadas y jóvenes que comienzan a abandonar el pueblo porque ya no encuentran oportunidades. Eso no puede convertirse en la nueva normalidad”, expresaron.

Los inconformes sostuvieron que la afectación incluso ha sido reconocida por el titular de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur), Darío Flota Ocampo, quien admitió que el proceso de adaptación al Catvi como acceso principal al sitio arqueológico ha repercutido en la afluencia de visitantes.

A partir de ese reconocimiento, exigieron que las autoridades revisen las decisiones adoptadas y planteen medidas que permitan recuperar la actividad económica de la comunidad.

“Si una autoridad reconoce que existe un problema, también debe existir la voluntad para corregirlo. No podemos aceptar que las decisiones tomadas sin escuchar al pueblo sigan afectando el sustento de cientos de familias”, señalaron.

Protesta pacífica

El Concejo Indígena insistió en que la movilización será pacífica y tendrá como único propósito demandar acciones que permitan restablecer las condiciones económicas que existían antes de la implementación del nuevo sistema de acceso.

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Los organizadores convocaron a todos los sectores de Pisté a participar bajo la premisa de defender el futuro de la comunidad.

“No marchamos contra una persona; marchamos por nuestras familias, por quienes viven del turismo y por el derecho de nuestro pueblo a ser escuchado cuando se toman decisiones que afectan su desarrollo”, concluyeron.

Con esta manifestación, los habitantes buscarán visibilizar el impacto que, aseguran, ha tenido el Catvi sobre la economía local y presionar para que se revisen las medidas implementadas en uno de los principales destinos turísticos del país.

El conflicto surgió tras la puesta en operación del nuevo esquema de acceso a la zona arqueológica, que concentró la entrada de visitantes en el Catvi, ubicado fuera del área comercial tradicional de Pisté.

Comerciantes y prestadores de servicios señalan que el cambio redujo el paso de turistas por la comunidad y afectó sus ingresos, mientras autoridades han defendido el proyecto como una medida para mejorar la atención y el ordenamiento del sitio.