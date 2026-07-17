Yucatecos viven mejor, pero no son más felices: encuesta del Inegi revela cómo se siente la población

Si la vida se calificara como una boleta escolar, Yucatán tendría dos notas muy distintas en su reporte: un 8.70 en satisfacción con la vida –una calificación que cualquier estudiante festejaría– y un 5.14 en ánimo cotidiano, la nota mínima para no reprobar.

Esa es la fotografía que deja la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare) 2025, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer entre la población adulta del país.

La encuesta no pregunta cuánto dinero gana la gente ni cuántos años de estudio tiene: pregunta, directamente, qué tan satisfechas están las personas con su vida actual y qué tanto ánimo positivo sintieron el día anterior. Y en Yucatán, la respuesta es una paradoja que se repite en buena parte del país: se vive mejor que hace cuatro años, pero no se vive necesariamente feliz.

Dos escalas, una misma contradicción

La satisfacción con la vida se mide en una escala de 1 a 10: de 1 a 4 significa nada satisfecho; de 5 a 6, poco satisfecho; de 7 a 8, moderadamente satisfecho, y de 9 a 10, totalmente satisfecho. El ánimo general, en cambio, se calcula restando las emociones negativas de las positivas que la persona reportó el día previo a la entrevista, en una escala que va de -10 a 10, donde cualquier valor arriba de cero ya se considera positivo.

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Bajo esa métrica, Yucatán subió su nota de satisfacción de 8.47 a 8.70 entre el 2021 y el 2025 –un avance de 2.7 por ciento– y su ánimo general escaló de 4.72 a 5.14, un salto de 8.8 por ciento. A nivel nacional, la mejoría fue más discreta: de 8.45 a 8.62 en satisfacción, y de 5.07 a 5.29 en ánimo. El problema es que un 5.14 apenas raspa la aprobación en cualquier escala, y muy por debajo del entusiasmo que sugiere una nota de 8.70 en la otra medición.

El podio peninsular cambia de dueño

En la Península, el orden de las cosas se movió. Campeche fue, en el 2021, uno de los estados con menor ánimo general del país –lugar 19 de 32, con 5.09–; en el 2025 se convirtió en el segundo lugar nacional, con 5.79, sólo detrás de Nayarit. Su satisfacción con la vida también escaló, del puesto 25 al 15, de 8.29 a 8.66. Es, con esos dos saltos, el estado con mejor desempeño combinado de toda la región y el tercer lugar nacional en la suma de ambos indicadores, únicamente detrás de Nayarit y Sinaloa.

Yucatán, en cambio, avanzó pero con menos fuerza: subió del lugar 17 al 11 en satisfacción con la vida, y del 27 al 22 en ánimo general. Mejoró, sin duda, pero terminó como el segundo estado peninsular, detrás de Campeche, en la suma de ambos indicadores.

El caso más llamativo es el de Quintana Roo, que en el 2021 tenía el tercer mejor ánimo general del país, con 5.54, y para el 2025 se desplomó al lugar 27, con 4.97 –el sexto peor del país. Su satisfacción con la vida sí mejoró, del puesto 21 al 17, de 8.40 a 8.66, pero el desplome anímico lo dejó como el último de los tres estados peninsulares en el balance combinado.

El periodo que mide la encuesta coincide con cambios de gobierno tanto federales como estatales: en el 2021 gobernaba Andrés Manuel López Obrador y, desde octubre del 2024, Claudia Sheinbaum Pardo, ambos de Morena. En Yucatán, Mauricio Vila Dosal, del PAN, dejó el cargo en el 2024 y lo sustituyó Joaquín Díaz Mena, de Morena; en Campeche gobierna Layda Sansores desde el 2021, y en Quintana Roo, Mara Lezama desde el 2022, ambas también de Morena. La Enbiare no atribuye causalidad a estos cambios, pero el periodo que compara –de la crisis sanitaria del 2021 a la normalidad del 2025– coincide con ellos.

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Cómo luce el país completo

A escala nacional, Coahuila es el estado con la mayor satisfacción con la vida en el 2025, con 8.85, seguido de Tamaulipas (8.79) y Durango (8.78); Oaxaca cierra la tabla, con 8.32. En ánimo general, Nayarit encabeza con 5.97, Campeche lo sigue con 5.79 y Sinaloa con 5.77; Michoacán es el más alicaído, con 4.54. En el 2021, los liderazgos eran otros: Nuevo León tenía la mayor satisfacción (8.79) y Colima el mejor ánimo (5.76), mientras Ciudad de México y Tabasco cerraban ambas tablas, respectivamente.

De los 32 estados, 30 mejoraron su satisfacción con la vida entre 2021 y 2025 –sólo Colima y Nuevo León retrocedieron– y 29 mejoraron su ánimo general, con excepción de Quintana Roo, Chihuahua y Morelos. El optimismo, en otras palabras, es la norma nacional, aunque no sea unánime ni parejo.

Ellas también calificaron su vida

La Enbiare también permite ver cómo califican su vida las mujeres adultas de cada estado. En Yucatán, la satisfacción femenina promedió 8.62, el lugar 13 del país; en Quintana Roo fue de 8.57 (lugar 17) y en Campeche, de 8.51 (lugar 24). El extremo más alto lo tiene Baja California Sur, con 8.81, y el más bajo, Oaxaca, con 8.31 –apenas rebasando el umbral de la satisfacción moderada.

Si se toma la analogía escolar hasta el final, el diagnóstico de la Enbiare 2025 deja a Yucatán –y a buena parte del país– con una boleta de honor en la materia de satisfacción con la vida, pero apenas pasando la materia de ánimo cotidiano.

Los adultos yucatecos dicen sentirse mejor con su vida en general que hace cuatro años, pero el optimismo de cada día sigue siendo una asignatura pendiente. Campeche, con su remontada peninsular, sugiere que ese aprobado de “panzazo” no es una condena permanente; la pregunta es qué tendría que cambiar en Yucatán para subir, también ahí, de calificación.