Yucatecos pueden entrar gratis a Chichén Itzá cualquier día de la semana; estos son los requisitos

Las personas que viven en cualquiera de los 106 municipios de Yucatán pueden visitar Chichén Itzá gratis cualquier día de la semana.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recordó que este beneficio continúa vigente en 2026 para los residentes del estado que acrediten su domicilio con una identificación oficial.

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A diferencia del acceso gratuito de los domingos, que aplica para visitantes nacionales y extranjeros residentes en México, los yucatecos tienen la ventaja de no pagar el derecho federal de ingreso de lunes a domingo, siempre que demuestren que viven en alguno de los municipios de la entidad.

¿Cómo entrar gratis a Chichén Itzá si vives en Yucatán?

De acuerdo con el INAH, las personas residentes en cualquiera de los 106 municipios de Yucatán están exentas del pago del derecho federal de acceso a la Zona Arqueológica de Chichén Itzá durante cualquier día de la semana. Para obtener este beneficio únicamente es necesario:

Residir en alguno de los 106 municipios de Yucatán.

Presentar una identificación oficial vigente que acredite el domicilio actual.

Con este beneficio, los habitantes del estado pueden recorrer una de las Siete Maravillas del Mundo sin cubrir el derecho federal de acceso.

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¿Cuánto cuesta entrar a Chichén Itzá en 2026?

Para quienes no cuentan con alguna exención, el derecho federal de ingreso se mantiene en 105 pesos durante 2026, de acuerdo con la actualización realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a la Ley Federal de Derechos.

Además, desde el 27 de abril de 2026 se implementó el Boleto Único INAH-AAFY, un esquema coordinado entre el Gobierno de México y el Gobierno de Yucatán que permite realizar el pago de los derechos federales y estatales en un solo punto, con el objetivo de agilizar el acceso a la zona arqueológica.