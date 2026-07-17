Este nivel de polarizado es ideal para la temporada de lluvias en Yucatán; mejora la visibilidad y evita multas

Con la temporada de lluvias en Yucatán, muchos automovilistas buscan mejorar la visibilidad al conducir y reducir el deslumbramiento provocado por el pavimento mojado.

Sin embargo, no todos los niveles de polarizado son recomendables, ya que un tono demasiado oscuro puede dificultar la visión, especialmente durante tormentas o al circular de noche.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) únicamente recomienda optar por un polarizado con transmisión de luz visible de entre 28% y 38%, considerado un equilibrio entre protección solar y buena visibilidad.

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Y es que durante los meses de precipitaciones, un polarizado excesivamente oscuro puede convertirse en un riesgo.

Por ello, la combinación de lluvia, cielo nublado y poca iluminación reduce el campo visual, lo que aumenta la posibilidad de accidentes.

Además, dificulta maniobras como incorporarse a una avenida, estacionarse o detectar obstáculos en calles con encharcamientos.

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¿El polarizado puede generar multas?

En Yucatán, el uso de películas polarizadas demasiado oscuras puede derivar en sanciones si impiden la visibilidad hacia el interior del vehículo o incumplen con las disposiciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado.

Las autoridades pueden aplicar multas cuando el polarizado dificulte la identificación de los ocupantes o represente un riesgo para la seguridad vial. En algunos casos, incluso pueden solicitar el retiro de la película instalada.