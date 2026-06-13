"Cáncer de próstata", una amenaza silenciosa: Yucatán concentra 90% de casos peninsulares

En México hay padecimientos que matan despacio, sin hacer ruido, aprovechándose de que los hombres suelen postergar la consulta médica y de que los sistemas de salud no siempre priorizan la detección oportuna. El cáncer de próstata es el más elocuente de esos males.

Los datos de la Semana Epidemiológica 21 de 2026 –que abarca del 24 al 30 de mayo‒ lo confirman: Yucatán acumula 154 casos notificados entre enero y el fin de mayo, cuatro de ellos registrados en esa semana. Hace exactamente un año, el estado contaba con 127 casos en el mismo corte. El incremento es de 21.2 por ciento en doce meses.

La cifra coloca a Yucatán como el séptimo estado con más casos de cáncer de próstata en el país, según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud (SSA). Un año antes, cuando acumulaba 127 casos, la entidad figuraba como la cuarta con mayor incidencia. El dato puede leerse de dos maneras: que el ritmo de crecimiento en otras entidades fue mayor, o bien que el subregistro en Yucatán comenzaba a corregirse. En cualquier caso, la tendencia es preocupante.

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Panorama nacional

A nivel nacional, México confirmó 153 nuevos casos durante la Semana 21 de 2026, y con ellos acumula tres mil 126 enfermos en lo que va del año, un salto de 22.5 por ciento frente a los dos mil 551 del mismo periodo de 2025.

Jalisco es la entidad con más casos confirmados en el país: 763 acumulados hasta el 30 de mayo, 43 de ellos detectados en la Semana 21. Eso representa un crecimiento de 9.3 por ciento en un año –698 casos en la S21 de 2025‒ el cual, si bien es significativo, resultó menor que el registrado en Yucatán.

En el otro extremo del espectro, Quintana Roo es la entidad con menor incidencia del país: solo dos casos confirmados al cierre de mayo, con una caída del 75 por ciento frente a los ocho de un año atrás. Campeche, por su parte, suma 15 casos –tres menos que en 2025‒ y en la Semana 21 no notificó ningún caso nuevo, ocupándose como el quinto estado con menor incidencia nacional.

En conjunto, los tres estados de la Península de Yucatán —Yucatán, Campeche y Quintana Roo— suman 171 hombres con diagnóstico confirmado de cáncer de próstata entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2026. La disparidad entre las tres entidades es notable: mientras Yucatán concentra el 90 por ciento de los casos peninsulares, Quintana Roo apenas registra dos enfermos. Las diferencias en la capacidad diagnóstica, el acceso a servicios especializados y la cobertura de tamizaje entre estados explican en parte esas brechas.

Segunda causa de muerte masculina

Los datos de incidencia son elocuentes, pero los de mortalidad son los que dan la verdadera escala del problema. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que en 2024 murieron 128 hombres por cáncer de próstata en Yucatán, 20 más que los 108 fallecidos en 2023, un incremento de 18.5 por ciento en un solo año. Esa cifra convierte a este cáncer en la segunda causa de muerte masculina en el estado, sólo por debajo de las enfermedades del corazón, que en el mismo año se cobraron dos mil 180 vidas.

Segunda causa de muerte masculina en Yucatán: cáncer de próstata

Para dimensionar lo que significan esos números: en Yucatán muere en promedio un hombre por cáncer de próstata cada tres días. Y eso sin considerar los casos que podrían estar subregistrados o clasificados bajo otras causas. El Inegi precisa además que más del 60 por ciento de los diagnósticos se concentran en hombres mayores de 65 años, lo que conecta el problema con el envejecimiento progresivo de la pirámide poblacional yucateca.

Factores en la mortalidad

El panorama en el resto de la Península dibuja distintos perfiles epidemiológicos. En Campeche, el cáncer de próstata es la tercera causa de mortalidad masculina, con 53 defunciones en 2024, detrás de los males cardíacos (854 muertos) y la diabetes (334). En Quintana Roo ocupa el quinto lugar, con 59 fallecidos en el mismo año, superado por las enfermedades del corazón (838), la diabetes (596), las agresiones u homicidios (525) y los accidentes (482).

A nivel nacional, siete mil 420 hombres perdieron la vida por este cáncer en 2024, entre ellos 236 que residían en algún estado de la Península, es decir, el 3.1 por ciento del total nacional.

Paradojalmente, en materia de mortalidad la Península presenta cifras relativas bajas respecto al resto del país: Campeche es el primer estado con menor mortalidad, Quintana Roo el quinto y Yucatán el décimo. Esa aparente contradicción –alta incidencia, baja mortalidad relativa‒ puede responder a distintos factores: población total menor, detección temprana o variaciones en la calidad del registro de defunciones. El Estado de México encabeza la lista nacional de mortalidad, con 830 fallecidos en 2024.

La clave que sigue pendiente

El gran consenso entre oncourologólogos y autoridades sanitarias es que el cáncer de próstata detectado en etapas tempranas tiene tasas de supervivencia cercanas al cien por ciento. El problema es que la mayoría de los casos se diagnostica cuando la enfermedad ya ha avanzado, en parte porque sus síntomas iniciales son sutiles o fácilmente atribuibles a otras condiciones.

La Secretaría de Salud recomienda que los hombres a partir de los 45 años se realicen estudios de detección –o desde los 40 si tienen antecedentes familiares‒ pero la adhesión a esa recomendación sigue siendo baja.

Cáncer de próstata: Yucatán concentra 90% de casos peninsulares

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece que la detección integral de cáncer de próstata incluye tres acciones fundamentales: un cuestionario de síntomas prostáticos, el tacto rectal y la medición del antígeno prostático específico (APE) en sangre. Esta combinación permite identificar anomalías incluso cuando el paciente no presenta molestias.

Las señales de alerta

Las señales de alerta que cualquier hombre debe conocer incluyen: flujo de orina débil o interrumpido, dificultad para comenzar a orinar, sensación de ardor al orinar, necesidad frecuente de ir al baño –especialmente de noche‒, dolor en la zona pélvica, la espalda baja o las caderas, y presencia de sangre en la orina o el semen. Ninguno de estos síntomas es exclusivo del cáncer de próstata, pero todos justifican una consulta médica inmediata.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que el cáncer de próstata es el más frecuentemente diagnosticado entre los hombres de América Latina, representando el 21.8 por ciento de todos los cánceres masculinos en la región.

En Yucatán, donde el cáncer de próstata ya mata a más hombres que el de estómago, el de hígado o cualquier otro tumor maligno, y donde los casos notificados crecieron 21.2 por ciento en un solo año, la detección temprana deja de ser una recomendación general para convertirse en una urgencia concreta.

Cada semana que pasa sin un diagnóstico oportuno puede cambiar radicalmente el pronóstico. La Semana Epidemiológica 21 de 2026 registró cuatro nuevos casos en el estado. La pregunta es cuántos más no están siendo contados.