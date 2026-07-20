Síguenos

Última hora

México

SEP abre debate nacional para regular celulares, redes sociales e inteligencia artificial en escuelas

Yucatán

"Las serpientes están aprendiendo a vivir en esta jungla de concreto": SSY alerta por más encuentros en Yucatán

La SSY advierte mayor presencia de serpientes en Mérida y zona metropolitana por el crecimiento de la mancha urbana.

Por Redacción Por Esto!

20 de jul de 2026

3 min

Compartir

Redimensionar texto

Aumentan 37% las mordeduras de serpiente en Yucatán
Aumentan 37% las mordeduras de serpiente en Yucatán / Especial

El crecimiento de la mancha urbana y la llegada de la temporada de lluvias están acercando cada vez más a las serpientes a las zonas habitadas de Yucatán, un fenómeno que ya comienza a reflejarse en las estadísticas de salud. En lo que va del año, la entidad acumula 26 mordeduras de serpiente, siete más que en el mismo periodo del 2025, lo que representa un incremento de casi 37 por ciento, de acuerdo con el Boletín de Vigilancia Epidemiológica.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) pidió a la población extremar precauciones, sobre todo en Mérida y su zona metropolitana, donde la expansión de nuevos fraccionamientos y desarrollos urbanos invade espacios que anteriormente formaban parte del hábitat natural de estos reptiles.

El responsable del Programa de Zoonosis de la dependencia, Daly Martínez Ortiz, explicó que las serpientes, al igual que otros animales ponzoñosos, poseen mecanismos para inocular veneno y que, aunque los encuentros con personas son menos frecuentes que los registrados con abejas, avispas, arañas o alacranes, las consecuencias pueden ser mucho más graves.

Autoridades exhortan a reportar avistamientos de reptiles

Noticia Destacada

Boa, cascabel y coralillo: aumentan las visitas de serpientes a casas en Kanasín

Amenaza a la salud humana

Precisó que en Yucatán existen alrededor de 57 especies de serpientes, pero únicamente cinco representan un riesgo importante para la salud humana. Cuatro pertenecen al grupo de las víboras y la restante corresponde a la coralillo, cuyo veneno requiere un antídoto específico.

El especialista señaló que hace algunos años la mayoría de los incidentes con serpientes venenosas ocurría en municipios del oriente del estado; sin embargo, el acelerado crecimiento de Mérida cambió ese escenario.

“Las serpientes están aprendiendo a vivir en esta jungla de concreto”, comentó al explicar que estos animales buscan nuevos refugios conforme disminuyen los espacios naturales.

La SSY indicó que una de las principales medidas de prevención consiste en mantener limpios los patios y jardines, evitando la acumulación de maderas, escombros, cajas o materiales donde las serpientes puedan esconderse. También recomendó instalar cubrepolvos en las puertas y colocar mosquiteros para reducir la posibilidad de que ingresen a las viviendas.

En Yucatán habita gran variedad de serpientes

Noticia Destacada

Día de la Serpiente: conoce las especies que habitan en Yucatán y por qué son esenciales para el ecosistema

Otra herramienta útil, añadió Martínez Ortiz, es la comunicación entre vecinos. Cuando una serpiente es vista en una colonia, aumenta la posibilidad de nuevos avistamientos, por lo que compartir la información mediante grupos vecinales o redes sociales permite alertar oportunamente a los habitantes.

Ayuda en el 911

En caso de sufrir una mordedura, la recomendación es no perder la calma y solicitar ayuda de inmediato a través del 911. Si es posible, se debe observar o fotografiar al animal desde una distancia segura para facilitar su identificación, ya que conocer la especie ayuda a determinar el tratamiento más adecuado.

Si no es posible identificar al reptil, el especialista sugirió registrar la hora del incidente, información que resulta útil para que el personal médico valore la evolución de los síntomas y determine si se trata de una mordedura por una especie venenosa.

Asimismo, pidió retirar anillos, pulseras o cualquier objeto que pueda comprimir la extremidad afectada, debido a que el veneno suele provocar una inflamación considerable.

Finalmente, la Secretaría de Salud insistió en evitar prácticas que durante años se consideraron populares, como realizar torniquetes, intentar succionar el veneno o aplicar remedios caseros, ya que ninguna de estas acciones sustituye la atención médica especializada y, por el contrario, puede agravar las lesiones y aumentar el riesgo de complicaciones.

Te puede interesar