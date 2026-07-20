Zona arqueológica de Dzibilchaltún estrena museo que exhibe 304 piezas de la cultura maya

La cultura maya encuentra un nuevo bastión en Mérida con la inauguración del nuevo Museo de Ichkaantijoo de la Zona Arqueológica de Dzibilchaltún, con piezas recuperadas en la zona y material didáctico con el que se cuenta la historia de esta ciudad. La inversión fue de 180 millones de pesos.

La inauguración fue presidida por el gobernador Joaquín Díaz Mena, en compañía de la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, y el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Omar Vázquez Herrera.

Curiel de Icaza señaló que la apertura del museo forma parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer el sector cultural y ampliar el acceso de las comunidades a los espacios patrimoniales.

Noticia Destacada Impulsan logística del Sureste: Yucatán se integra a red logística moderna

Recordó que, durante el encuentro con artistas y promotores culturales de Yucatán, se informó que los apoyos federales destinados al estado crecieron de 27 a 65 millones de pesos en los últimos años, beneficiando a artesanos, cineastas, teatreros y otros creadores.

La funcionaria anunció además que el acceso al Museo de Ichkaantijoo será gratuito para las comunidades cercanas a Dzibilchaltún, al considerar que quienes han resguardado el patrimonio generación tras generación deben ser los primeros en apropiarse de estos espacios culturales.

Memoria ancestral

Por su parte, Díaz Mena afirmó que el museo y el nuevo Centro de Atención a Visitantes representan una oportunidad para devolver a los yucatecos el conocimiento de su propia historia desde el lugar donde ésta ocurrió.

El Gobernador precisó que el recinto alberga 304 piezas arqueológicas procedentes de la región, las cuales permiten comprender la organización política, económica, social y religiosa de la antigua Ichkaantijoo, considerada uno de los principales asentamientos mayas del norte peninsular.

Noticia Destacada Benefician a 28 familias de Muna y Maxcanú con 587 aves de traspatio

Reconoció la contribución del Ayuntamiento de Mérida, así como de arqueólogos, restauradores y custodios que participaron en los trabajos que hicieron posible la apertura de este recinto. En este sentido, destacó que “preservar la memoria maya es una responsabilidad compartida y una herramienta para construir el futuro de la entidad”.

Durante su intervención, el titular del INAH destacó que la apertura del recinto convierte a Yucatán en la entidad con cinco museos federales administrados por el instituto, que en total opera una red de 165 en el país.

Vázquez Herrera señaló que estos espacios cumplen la misión de proteger, investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico y etnográfico, además de acercar a las comunidades al conocimiento de sus raíces.

A su vez, la directora de la Zona Arqueológica de Dzibilchaltún, Federica Sodi Miranda, destacó que uno de los aspectos más innovadores del museo es la incorporación de la lengua maya en todas las cédulas informativas mediante códigos QR que permiten leer los textos en lengua originaria o escucharlos en formato de audio, con el propósito de fortalecer su uso y dar el lugar que merece como patrimonio vivo de la región.

Además de los funcionarios mencionados, participaron en este evento la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, y la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, y el director del Centro INAH Yucatán, Víctor Arturo Martínez.