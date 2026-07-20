Renuevan el mando de la IX Zona Naval en Yucatán; Vicealmirante José Carlos Tinoco toma posesión

La renovación del mando de la IX Zona Naval fortalece la presencia institucional y la capacidad operativa de la Armada de México en Yucatán, para proteger el territorio y contribuir a la seguridad de las familias.

Durante la ceremonia, el gobernador Joaquín Díaz Mena presidió la entrega-recepción del Mando de Armas de esta jurisdicción naval, en la cual el vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, José Carlos Tinoco Castrejón, tomó posesión del cargo, en relevo del contralmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Víctor Omar Mendoza Aguilar.

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En la explanada de la IX Zona Naval, ubicada en el Puerto de Abrigo de Yucalpetén, el nuevo comandante rindió protesta y pasó revista al personal, en presencia de autoridades civiles y militares.

Como parte del acto protocolario, se presentó una breve reseña profesional del nuevo mando y, conforme al protocolo naval, comandantes, titulares de dependencias y unidades adscritas a la IX Zona Naval se presentaron ante Tinoco Castrejón, de 61 años, quien inició su trayectoria en la Heroica Escuela Naval Militar el 16 de julio de 1984.

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Asimismo, se informó que el vicealmirante Tinoco Castrejón es originario del estado de Michoacán y cuenta con una trayectoria dentro de la institución, además de formación profesional en Ingeniería en Ciencias Navales por la Heroica Escuela Naval Militar y especialidad de Mando Naval por el Centro de Estudios Superiores Navales.