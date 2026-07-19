Impulsan logística del Sureste: Yucatán se integra a red logística moderna

El gobernador Joaquín Díaz Mena revisó, junto con la titular del Ejecutivo federal y gobernadores del sureste, los avances del Tren Maya de Carga, proyecto estratégico que fortalecerá la conectividad logística, elevará la competitividad regional y generará desarrollo con bienestar para las familias.

Con infraestructura ferroviaria, conectividad logística y coordinación regional, el sureste mexicano fortalece una nueva etapa de desarrollo económico con bienestar.

Díaz Mena participó, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en una reunión de evaluación sobre los avances del Tren Maya de Carga, obra estratégica que consolidará mejores condiciones de desarrollo, prosperidad compartida y justicia territorial para Yucatán y la región.

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Arriban 12 locomotoras

Durante el encuentro, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el proyecto registra avances importantes y anunció que ya arribaron las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de Carga, las cuales participan en el traslado de materiales destinados a la construcción de esta infraestructura ferroviaria, lo que permitirá agilizar el desarrollo de una obra prioritaria para el país.

El Tren Maya de Carga fortalecerá la capacidad logística del sureste al conectar los principales polos industriales, agroalimentarios, comerciales y portuarios de la región. Esta conectividad permitirá reducir costos de transporte, atraer nuevas inversiones, ampliar oportunidades para empresas locales y generar empleos que contribuyan al bienestar de las familias yucatecas.

Mayor competitividad

Para el Gobierno del Renacimiento Maya, esta obra representa una palanca estratégica para integrar a Yucatán a una red logística moderna, incrementar la competitividad de los sectores productivos y consolidar al estado como una plataforma para el comercio nacional e internacional, en coordinación permanente con la Federación.

Durante la reunión también se ratificó la coordinación entre la Federación y los gobiernos estatales para que los beneficios del Tren Maya de Carga se traduzcan en desarrollo regional, crecimiento económico con justicia social y mayores oportunidades para las comunidades del Sureste.

En el encuentro de trabajo también participaron la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; de Campeche, Layda Sansores San Román; de Tabasco, Javier May Rodríguez; y de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

También estuvieron presentes el comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez; el director general del Tren Maya, general Manuel Jaime Ramírez Camacho; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; y el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi), Andrés Lajous Loaeza, entre otros funcionarios.