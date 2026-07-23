¿Brujo o fantasma? El misterioso ente que mantiene en alerta por las noches a una comunidad de Yucatán

El temor aumenta entre los vecinos de la comisaría de San Pedro Holactún debido a los rumores sobre la presencia de un presunto brujo o fantasma que merodea por las calles y viviendas de la localidad y que incluso ha puesto a un grupo de personas a salir por la madrugada para capturarlo.

La intranquilidad de las familias ha ido en aumento en fechas recientes tras la difusión de diversos testimonios en las redes sociales, donde los usuarios de esta comunidad aseguraron haber visto un “ente sospechoso” que atribuyen pudiera tratarse de un fantasma (como Casper).

A través de algunas cuentas de Facebook, los pobladores compartieron relatos sobre avistamientos de una figura sospechosa en el Centro de la comunidad y en los patios de las casas, situación que ha generado preocupación entre algunas familias.

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Diversas publicaciones aseguraron que algunos sistemas de video vigilancia de la zona captaron estas manifestaciones. Sin embargo, ninguna de estas versiones cuenta con una confirmación oficial ni con pruebas contundentes hasta el momento.

La alarma social provocó que durante la madrugada de anteayer los habitantes se organizaran por medio de convocatorias en Internet; el objetivo del grupo era salir a las calles a la medianoche con la intención de localizar y capturar al supuesto ente que amedrenta a las familias de la zona.

A pesar de la movilización de varios residentes que recorrieron distintos puntos de la comisaría, el operativo vecinal no arrojó resultados positivos y la presencia de la figura señalada no se materializó.

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Hasta la fecha, la comunidad no registra incidentes graves ni actos delictivos vinculados a esta situación, más allá de los testimonios y comentarios expuestos en redes.

Por su parte, las autoridades locales y la propia población confían en que, al no existir evidencias reales sobre dicho fenómeno, la calma vuelva gradualmente a los hogares de la comunidad en los próximos días.

Dicha situación ha generado opiniones encontradas, pues hay quienes aseguran que sí es verdad y otros que sólo se trata de una broma de mal gusto.