Palacio Municipal de Tixkokob se sigue cayendo a pedazos; ciudadanos reclaman intervención

Parte del plafón del techo del pasillo del Palacio Municipal de Tixkokob volvió a desprenderse y cayó sobre los corredores, afortunadamente, en ese momento no había personas transitando por el lugar, por lo que no se registraron lesionados.

Ante esta situación, habitantes reiteraron el llamado al alcalde Miguel Rodríguez Baqueiro para que realice las gestiones necesarias ante las dependencias competentes, con el fin de atender de manera urgente el deterioro del inmueble antes de que el daño sea mayor.

Los pobladores señalaron que una reconstrucción total del Palacio Municipal representaría una inversión millonaria, por lo que consideran indispensable obtener las autorizaciones correspondientes para llevar a cabo los trabajos de restauración.

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Hechos

El desprendimiento ocurrió en el área cercana a la exposición dedicada a Oneciforo Burgos Concha, donde también se ubican algunas oficinas del Palacio Municipal. Además, el edificio funciona como albergue temporal durante contingencias meteorológicas, por lo que su estado ha generado preocupación entre la población.

Cabe recordar que hace aproximadamente un año también se desplomó parte del plafón en el corredor cercano a la entrada de la comandancia municipal. Ahora, a unos metros de ese punto, volvió a registrarse un nuevo desprendimiento.

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A través de redes sociales, ciudadanos solicitaron al Edil que se agilicen las gestiones para la rehabilitación del Palacio Municipal, al considerar que se trata de un inmueble emblemático y una de las primeras imágenes que reciben los visitantes. Indicaron que el deterioro del edificio proyecta una mala impresión y exhortaron a las autoridades competentes a intervenir para preservar este patrimonio histórico.