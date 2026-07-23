Síguenos

Última hora

Campeche

Viviendas Bienestar en Campeche: detectan daños y presunto robo de materiales tras reanudarse la obra

Campeche / Sucesos

Detienen a hombre por presunto robo de cable en la colonia Peña de Campeche

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un hombre señalado por el presunto robo de 20 metros de cable en la colonia Peña, tras ser captado por cámaras del C5.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

23 de jul de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Es señalado por el presunto robo de 20 metros de cable.
Es señalado por el presunto robo de 20 metros de cable. / Dismar Herrera

Un hombre fue asegurado por elementos de la Policía Estatal luego de ser señalado de sustraer aproximadamente 20 metros de cable de uso rudo de un predio abandonado en la colonia Peña.

Los empleados denuncian falta de voluntad para realizar elecciones.

Noticia Destacada

Trabajadores del Ayuntamiento de Campeche exigen renovar su comité sindical tras más de cuatro años

El sujeto fue captado por las cámaras del C5 cuando salió del inmueble, ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón por avenida Circuito Constitución, por lo que los agentes iniciaron su búsqueda y posteriormente lo ubicaron sobre la banqueta de la calle Peña por Segunda Privada de la Peña, donde pretendía vender el cable robado.

Los policías lo observaron ingresar a una vivienda de la calle Peña, donde dejó las herramientas que habría utilizado para cortar el cable, el sujeto fue asegurado y trasladado a la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

JGH

Te puede interesar