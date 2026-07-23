Detienen a hombre por presunto robo de cable en la colonia Peña de Campeche

Un hombre fue asegurado por elementos de la Policía Estatal luego de ser señalado de sustraer aproximadamente 20 metros de cable de uso rudo de un predio abandonado en la colonia Peña.

Noticia Destacada Trabajadores del Ayuntamiento de Campeche exigen renovar su comité sindical tras más de cuatro años

El sujeto fue captado por las cámaras del C5 cuando salió del inmueble, ubicado sobre la avenida Álvaro Obregón por avenida Circuito Constitución, por lo que los agentes iniciaron su búsqueda y posteriormente lo ubicaron sobre la banqueta de la calle Peña por Segunda Privada de la Peña, donde pretendía vender el cable robado.

Los policías lo observaron ingresar a una vivienda de la calle Peña, donde dejó las herramientas que habría utilizado para cortar el cable, el sujeto fue asegurado y trasladado a la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

JGH