Hallan con vida a campesino de 75 años tras horas de intensa búsqueda en Suma de Hidalgo

Después de permanecer extraviado por varias horas, el señor Feliciano Cortés, de 75 años, fue hallado sano y devuelto a su familia, quien pasó momentos de angustia sin saber de él.

De acuerdo con el reporte, el hombre salió desde temprano de su casa para ir a su parcela, ubicada por el rumbo de la vía a Teya, pero después de las 14:00 horas, cuando normalmente ya debía estar en su hogar, su familia se preocupó e inició la búsqueda, con el temor de que le hubiera ocurrido algo.

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Al no hallarlo en su parcela ni por el camino que siempre usa, y al acercarse la noche, se dio aviso a la Policía Municipal que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Protección Civil, aumentaron el área de la investigación. También se unieron vecinos de la comunidad.

A pesar del intenso operativo, no se logró hallar al extraviado, pero ya cerca de las 23:00 horas, unas personas ubicaron entre los montes a un sujeto que caminaba con trabajo. Al interceptarlo e interrogarlo, resultó ser Feliciano.

Según se informó, el campesino dijo que a las 11:00 horas emprendió el regreso a su vivienda, pero sofocado por el calor se desorientó y, en lugar de tomar el camino habitual, usó otra ruta y se perdió.

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Luego de que fue rescatado, los agentes llevaron al anciano con los paramédicos, quienes diagnosticaron que se encontraba deshidratado, pero no presentaba lesiones graves ni otra condición médica.

La familia se alegró por el hallazgo y agradeció a todos los que intervinieron en la búsqueda.

La gente de la comunidad también se dijo contenta, pues en un principio temieron lo peor, pues imaginaron que el hombre de 75 años pudo sufrir un accidente.

Algunos vecinos recordaron otro caso similar, ocurrido hace unos ocho años, cuando se extravió el octogenario Eusebio Chi Canul, sin que hasta la fecha haya sido localizado. “Quién sabe qué destino tuvo, pues no se supo nunca más de él”, indicaron.