Feria de la Guayabera Tekit 2026: fechas, programa completo y precios

La Expo Feria Tekit Capital de la Guayabera 2026 comienza este jueves 23 de julio con el inicio de las ventas y una amplia agenda de actividades que se extenderá hasta el 3 de agosto, consolidándose como uno de los eventos comerciales y turísticos más importantes del estado para adquirir guayaberas elaboradas por artesanos yucatecos.

Ubicado a aproximadamente una hora de Mérida, el municipio de Tekit es reconocido como la Capital de la Guayabera y durante esta feria reúne a decenas de talleres familiares y maestros artesanos que ofrecen prendas para dama, caballero y niños a precios directos de fábrica.

De acuerdo con comerciantes, es posible encontrar modelos que en otros puntos del estado se venden hasta en 700 pesos, mientras que en la feria pueden adquirirse desde alrededor de 350 pesos, dependiendo del diseño, tela y acabado.

Además de las ventas, los visitantes podrán disfrutar de actividades culturales, espectáculos musicales, concursos, presentaciones folclóricas y eventos familiares durante los 12 días de la feria.

Cada taller exhibe diseños propios, por lo que quienes acudan podrán encontrar estilos únicos y conocer de cerca el trabajo artesanal que ha dado fama nacional e internacional a las guayaberas confeccionadas en Tekit.

Programa completo de la Feria de la Guayabera Tekit 2026

Jueves 23 de julio

9:00 a.m. Inicio de ventas.

Música ambiental.

Viernes 24 de julio

9:00 a.m. Inicio de ventas.

Música ambiental.

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Sábado 25 de julio

9:00 a.m. Inicio de ventas.

1:00 p.m. Dinámicas.

8:00 p.m. Inauguración oficial.

Domingo 26 de julio

9:00 a.m. Inicio de ventas.

1:00 p.m. "Entre Amigos con Con Day", concurso y dinámicas.

5:00 p.m. Magna Vaquería.

Lunes 27 de julio

9:00 a.m. Inicio de ventas.

1:00 p.m. Dinámicas para visitantes.

Martes 28 de julio

9:00 a.m. Inicio de ventas.

1:00 p.m. Presentación de Ballet Folclórico.

Miércoles 29 de julio

9:00 a.m. Inicio de ventas.

1:00 p.m. Espacio Latino y concurso de baile.

Jueves 30 de julio

9:00 a.m. Inicio de ventas.

1:00 p.m. Participación de creadores de contenido, transmisiones en vivo, entrevistas y dinámicas.

Viernes 31 de julio

9:00 a.m. Inicio de ventas.

1:00 p.m. Tarde de Trova.

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Sábado 1 de agosto

9:00 a.m. Inicio de ventas.

1:00 p.m. Show de imitadores.

Domingo 2 de agosto

9:00 a.m. Inicio de ventas.

1:00 p.m. Evento infantil con concursos y dinámicas.

Tardeada bailable.

Lunes 3 de agosto

9:00 a.m. Día de ofertas.

1:00 p.m. Dinámicas.

5:00 p.m. Clausura de la feria con brindis.

Para quienes buscan renovar su guardarropa con prendas tradicionales yucatecas o apoyar el trabajo de los artesanos locales, la Feria de la Guayabera de Tekit representa una oportunidad para comprar directamente a los productores, comparar diseños exclusivos y disfrutar de una experiencia cultural que cada año atrae a visitantes de distintos municipios de Yucatán.