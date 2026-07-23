Réplica de la Estela 18 de Uxmal llegará al Paseo de Montejo; sustituirá la fuente del Remate

La Estela 18 de Uxmal llegará a Mérida para ocupar un sitio emblemático de la ciudad: el espacio que actualmente alberga la fuente del interior del Remate de Paseo de Montejo.

La réplica de este monumento, que busca resaltar la herencia maya de la capital yucateca, comenzará a instalarse en las próximas semanas, informó el Ayuntamiento de Mérida. La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada explicó que la propuesta continúa siendo enriquecida con las observaciones de expertos de distintas disciplinas.

En este proceso participan antropólogos, arqueólogos, escultores, artistas, cronistas de la ciudad y conocedores de los materiales con los que será elaborada la réplica, además de José Huchim Herrera, custodio de la zona arqueológica de Uxmal y quien participó en el montaje de la estela original.

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Las aportaciones recibidas han permitido fortalecer el proyecto antes de su ejecución definitiva, señaló la Presidenta Municipal.

Precisó que el objetivo no es únicamente instalar una pieza escultórica, sino acercar a los meridanos y visitantes al significado histórico y simbólico de uno de los monumentos más importantes del antiguo asentamiento maya.

Por ello, el Ayuntamiento ha comenzado una serie de actividades de difusión para que la población conozca la historia de la Estela 18 y la relevancia que tiene dentro del legado cultural de Yucatán.

Dualidad ancestral

La Estela 18 de Uxmal es uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes de los últimos años en la antigua ciudad maya de Uxmal. Fue localizada en 2022 durante trabajos de investigación y conservación en el Grupo Tardío de El Palomar, como parte del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza).

Elaborado en el periodo Clásico Tardío (aproximadamente entre los años 750 y 900 d.C.), rompe con la tradición de otras estelas de Uxmal, que suelen representar a gobernantes y sus ceremonias calendáricas. Esta representa la dualidad que caracteriza la cosmovisión maya. Una de sus caras muestra al Dios Jaguar del Inframundo, mientras que la otra está dedicada a la diosa Chak Chel, figuras que simbolizan el equilibrio entre el hombre y la mujer, así como la relación entre la vida, la naturaleza y la fertilidad.

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“Es muy interesante la dualidad del hombre y de la mujer; por un lado está quien siembra y por el otro la mujer que recoge el fruto y lo comparte con los demás”, expresó la edil. Esta representación también busca reconocer el papel de las mujeres dentro de la cultura maya y reivindicar el lugar que ocuparon en el desarrollo de la civilización.

La intención del Ayuntamiento es que este monumento recuerde permanentemente las raíces profundas de Mérida y contribuya a fortalecer la identidad cultural de sus habitantes, al tiempo que ofrece un nuevo espacio de apreciación para quienes visitan la capital yucateca.

La Presidenta Municipal reiteró que la réplica será colocada en un punto considerado estratégico por su alta afluencia de personas y por tratarse de uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

Indicó que, antes del inicio de los trabajos, continuarán las actividades informativas para que la ciudadanía conozca el proyecto y comprenda el valor histórico y cultural de la Estela 18 de Uxmal, la cual busca otorgar “el lugar que merecen nuestros antepasados y nuestras raíces mayas” dentro del paisaje urbano de Mérida.