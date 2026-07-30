Este es el origen del agua rosa de las lagunas de Las Coloradas, Yucatán

Las Coloradas, en la costa oriente de Yucatán, se ha consolidado como uno de los destinos más fotografiados y visitados del estado gracias al llamativo color de sus lagunas.

Cada año, miles de turistas nacionales y extranjeros llegan hasta este sitio para admirar el paisaje, tomar fotografías y conocer uno de los fenómenos naturales más conocidos de la región.

Ubicadas en el municipio de Río Lagartos, las lagunas forman parte de una zona dedicada a la producción de sal y se han convertido en un atractivo que impulsa el turismo local.

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Sin embargo, muchas personas creen que el agua siempre mantiene ese intenso tono rosado o desconocen qué es lo que realmente provoca este peculiar color.

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¿Por qué el agua de Las Coloradas es rosa?

El característico color rosa de las lagunas de Las Coloradas no se debe a colorantes ni a algún fenómeno artificial.

Su tonalidad es resultado de un proceso completamente natural relacionado con la alta concentración de sal y la presencia de microorganismos que prosperan en estas condiciones extremas.

Entre ellos destaca una microalga llamada Dunaliella salina, que produce pigmentos rojizos y anaranjados, principalmente betacarotenos, como mecanismo de protección frente a la intensa radiación solar y la elevada salinidad del agua.

Estos pigmentos tiñen el agua con diferentes tonalidades que van del rosa claro hasta un rojo intenso.

Además de las microalgas, también habitan pequeños microorganismos conocidos como arqueas halófilas, adaptadas a ambientes con grandes cantidades de sal.

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Estos organismos contienen pigmentos rojizos que contribuyen al color característico de las lagunas.

La intensidad del color no es la misma durante todo el año. Factores como la evaporación del agua, la concentración de sal, la temperatura, la luz solar y la etapa del proceso de producción de sal hacen que las lagunas luzcan más o menos rosadas dependiendo de la temporada y de las condiciones climáticas.