Mujer resulta lesionada al caer de escaleras en el Malecón de la capital campechana

Una mujer resultó lesionada al sufrir una caída en el Malecón de la ciudad, por lo que fue necesaria la movilización de elementos de la Policía y paramédicos para brindarle atención.

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El accidente ocurrió en la zona de bancos de la avenida Pedro Sáinz de Baranda, donde la mujer cayó de las escaleras y comenzó a quejarse de fuertes dolores en el área del coxis.

Ante esto, su acompañante dio aviso al número de emergencias, por lo que acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja.

Aunque los paramédicos acudieron al sitio, la mujer decidió abordar un vehículo particular y retirarse del lugar pese a las molestias que presentaba, donde se descartó que se encontrara bajo los influjos del alcohol, por lo que todo quedó como un accidente.