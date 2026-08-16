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Operativo de alcoholimetría asegura siete vehículos en Campeche

En Campeche, un operativo de alcoholimetría aseguró siete vehículos y decomisó un taxi irregular en la avenida Gobernadores. No hubo incidentes violentos.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

16 de ago de 2026

1 min

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Infractores trasladados a juzgados cívicos tras operativo sorpresa
Infractores trasladados a juzgados cívicos tras operativo sorpresa

Un operativo de alcoholimetría y revisión vehicular se realizó en la avenida Gobernadores, donde elementos de la Policía Estatal y personal del Artec llevaron a cabo inspecciones a conductores y unidades de transporte público.

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El dispositivo se instaló a la altura de la colonia El Carmelo; en estas acciones, la Policía Estatal aseguró siete vehículos, cuatro automóviles y tres motocicletas, mientras que de manera independiente personal del Artec decomisó un taxi cuyo conductor carecía de licencia, tarjeta de circulación, tarjetón y placas actualizadas.

Aunque algunos conductores mostraron molestia durante las revisiones, el operativo no pasó a mayores ni se registraron hechos violentos, donde los infractores fueron trasladados a los juzgados cívicos por las faltas administrativas correspondientes.

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