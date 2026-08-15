Síguenos

Última hora

México

Presidenta hace llamado a jóvenes tamaulipecos a defender sus derechos y sentirse orgullosos de México

Yucatán

Más de 250 menores reciben la Primera Comunión durante fiesta de la Virgen de la Asunción en Peto

Cientos de familias acompañaron la procesión de la patrona, mientras más de 250 menores de Peto hicieron su Primera Comunión.

Por Gaspar Ruíz

15 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Peto vive una jornada de fe con la Primera Comunión de más de 250 niñas y niños
Peto vive una jornada de fe con la Primera Comunión de más de 250 niñas y niños / Gaspar Ruiz

Con una misa, la celebración de la Primera Comunión de más de 250 niñas y niños del catecismo y una procesión, familias de Peto conmemoraron este sábado la festividad de la Asunción de la Virgen María en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Peto.

La celebración religiosa inició a las 11:00 de la mañana y fue oficiada por el párroco Javier Castillo y el vicario Ernesto Navarrete.

Mérida prepara nuevo modelo de cuidados con respaldo de Alemania

Noticia Destacada

Mérida avanza en la creación de un Sistema Municipal Integral de Cuidados

Durante la homilía se destacó el significado de esta fecha para la Iglesia católica, que conmemora la creencia de que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma al finalizar su vida terrenal.

Uno de los momentos especiales fue la Primera Comunión de más de 250 menores, quienes recibieron por primera vez el sacramento de la Eucaristía.

Hospital de la Amistad Corea-México ampliará sus servicios y atenderá también a pacientes adultos

Noticia Destacada

Corea donará 2.6 mdp en equipos para modernizar el Hospital de la Amistad Corea-México en Mérida

Posteriormente, la imagen de la Virgen de la Asunción salió en procesión por las principales calles de la localidad, acompañada por cientos de fieles, cantos marianos, voladores y música de charanga.

Durante el recorrido participaron diversas imágenes religiosas y los diferentes gremios que forman parte de las festividades, en una muestra de fe, devoción y tradición de los habitantes de Peto.

Te puede interesar