Más de 250 menores reciben la Primera Comunión durante fiesta de la Virgen de la Asunción en Peto

Con una misa, la celebración de la Primera Comunión de más de 250 niñas y niños del catecismo y una procesión, familias de Peto conmemoraron este sábado la festividad de la Asunción de la Virgen María en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Peto.

La celebración religiosa inició a las 11:00 de la mañana y fue oficiada por el párroco Javier Castillo y el vicario Ernesto Navarrete.

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Durante la homilía se destacó el significado de esta fecha para la Iglesia católica, que conmemora la creencia de que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma al finalizar su vida terrenal.

Uno de los momentos especiales fue la Primera Comunión de más de 250 menores, quienes recibieron por primera vez el sacramento de la Eucaristía.

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Posteriormente, la imagen de la Virgen de la Asunción salió en procesión por las principales calles de la localidad, acompañada por cientos de fieles, cantos marianos, voladores y música de charanga.

Durante el recorrido participaron diversas imágenes religiosas y los diferentes gremios que forman parte de las festividades, en una muestra de fe, devoción y tradición de los habitantes de Peto.