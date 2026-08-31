Cierra Progreso buena temporada vacacional de verano

Con una importante afluencia de visitantes y una mayor permanencia de turistas en el municipio, esta costa concluyó ayer la temporada vacacional de verano, período que, de acuerdo con representantes del sector turístico y comercial, dejó resultados positivos para diversos giros económicos.

A unas horas del regreso a clases, cientos de familias aprovecharon el último domingo de vacaciones para disfrutar de las playas del puerto, ingresar al mar, convivir en la arena y recorrer los principales puntos turísticos, antes de emprender el retorno a sus lugares de origen.

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Durante las últimas semanas, los malecones de Progreso y las comisarías costeras registraron una constante presencia de paseantes, tanto provenientes de Mérida y otros municipios de Yucatán como de distintos puntos del país.

La afluencia permitió que restaurantes, comercios, prestadores de servicios y trabajadores del sector turístico tuvieran una temporada favorable.

De acuerdo con la Canaco Servytur de Progreso, uno de los aspectos que marcó diferencia este año fue que una parte importante de los visitantes decidió prolongar su estancia y pasar al menos una noche en el municipio, en lugar de limitarse a realizar visitas de unas cuantas horas.

La actividad nocturna del Malecón Internacional, así como las ferias, eventos y demás actividades realizadas en las comisarías costeras, contribuyeron a ampliar el tiempo de permanencia de los turistas y, con ello, la derrama económica en diferentes sectores.

Trabajadores de restaurantes y establecimientos ubicados en los malecones señalaron que la temporada también fue favorable para sus ingresos. Meseros consultados indicaron que, en los días de mayor movimiento, llegaron a obtener entre mil y mil 500 pesos diarios únicamente por concepto de propinas, cantidad que, señalaron, no habían registrado con frecuencia en temporadas vacacionales anteriores.

El cierre de la jornada dominical también dejó una intensa movilización en las principales vialidades del puerto, con decenas de autobuses turísticos y cientos de vehículos particulares emprendiendo el regreso desde temprana hora de la tarde.

Con ello, Progreso se despidió oficialmente del verano y se prepara para retomar el ritmo habitual a partir de hoy, cuando miles de estudiantes regresarán a las aulas y concluirá uno de los períodos de mayor actividad turística.