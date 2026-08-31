Pescadores navegan con el Señor de Sisal y la Virgen de Tetiz

Con una oración por los pescadores que han perdido la vida en el mar y una petición por la protección de quienes continúan en esta actividad, ayer se realizó una misa y una procesión por el océano de este puerto de Sisal.

Las actividades comenzaron desde las 6:30 horas, cuando las efi gies del Cristo Negro, conocido como Señor de Sisal, y la Virgen de la Asunción de Tetiz salieron rumbo al Muelle de Pescadores, donde se celebró una misa.

Al fi nalizar la ceremonia eucarística, las imágenes fueron llevadas al mar para encabezar la tradicional procesión, acompañadas por diversas embarcaciones.

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Antes de zarpar, Félix Tec Chi, vicario de la parroquia de San Francisco de Asís en Hunucmá, bendijo a los pescadores y sus familiares reunidos en el antiguo muelle central de Sisal, desde donde partieron varias embarcaciones acompañando las imágenes.

Las embarcaciones navegaron hasta el lugar conocido como Punta Piedra, donde se realizó una oración en memoria de los pescadores fallecidos durante sus jornadas de trabajo.

Minelia López, participante en la ceremonia, señaló que esta tradición tiene varios años y representa un momento especial para las familias que han perdido a algún ser querido en el mar.

Recordó que la pesca es una actividad de alto riesgo y que son numerosas las familias del puerto de Sisal que han sufrido la pérdida de padres, hermanos o hijos dedicados a esta labor.

Explicó que cada 30 de agosto habitantes y visitantes se reúnen para acompañar a las imágenes en este recorrido, que, aclaró, no representa un paseo, sino una solemne procesión para recordar a los compañeros fallecidos y pedir protección para los pescadores que continúan activos.

Mientras las embarcaciones realizaban el recorrido, numerosos habitantes y visitantes permanecieron a la orilla del mar para esperar su regreso. Al fi nalizar el bordeo, se dio paso a la misa del mediodía encabezada por el Gremio de Pescadores, tras la cual la imagen de la Virgen de la Asunción emprendió su regreso a Tetiz.