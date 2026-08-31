Gremios bajan al Cristo de la Misericordia en Tixkokob

Después de la misa de las 19:00 horas, la imagen del Cristo de la Misericordia fue bajada de su nicho para dar paso a los preparativos de la tradicional celebración de los gremios, que se realizará del 4 al 14 de septiembre próximo.

Como parte de esta tradición, un grupo integrado por jóvenes, niños y adultos recorrió las calles de la población para invitar a los habitantes a participar en los festejos y solicitar su colaboración para los Gremios de Jornaleros y Labradores, cuyos integrantes mantienen viva esta costumbre cada año.

Al ritmo de la música de charanga, los participantes realizaron paradas en diferentes esquinas, donde las y los mestizos se encargaron de amenizar la jornada con sus bailes.

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Las mestizas lucieron sus tradicionales vestimentas mientras ejecutaban el Baile de las Cintas al compás de la jarana, dando un ambiente festivo al recorrido.

La comitiva visitó incluso las viviendas más alejadas de la cabecera municipal, donde sus integrantes entregaron invitaciones y solicitaron el apoyo de las familias para las actividades que estarán a cargo de los diferentes gremios durante la celebración en honor al Cristo de la Misericordia.

La tradicional fiesta religiosa comenzará el próximo 4 de septiembre y concluirá el día 14, por lo que los integrantes de las agrupaciones participantes ya se encuentran organizando sus actividades para recibir a las familias de la comunidad y mantener vigente una de las celebraciones religiosas más arraigadas de Tixkokob.

En esta ocasión participarán los gremios de Alarifes, Músicos, Unión Católica, Tricitaxis, Abastecedores, Mestizos, Señoras, Mestizas, Juventud, así como Labradores y Jornaleros, quienes completarán el programa de actividades preparado para estos festejos.

La bajada de la imagen del Cristo de la Misericordia se realizó anoche a las 20:00 horas y, de acuerdo con la tradición, este acto marca el inicio de los preparativos para las jornadas religiosas que reunirán a los habitantes en torno a la venerada efigie.

Con la participación de los distintos sectores de la comunidad, los organizadores esperan que los festejos transcurran en un ambiente de fe y convivencia, mientras las familias se preparan para acompañar las actividades programadas durante los 10 días de celebración.