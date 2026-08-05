Llegan a Yucatán los primeros componentes del Parque Eólico Tizimín II; inversión supera los 2 mil 600 mdp

Yucatán avanza en su apuesta por las energías limpias con la llegada de los primeros componentes del Parque Eólico Tizimín II, una obra que representa una inversión de 2 mil 600 millones de pesos y que incorporará al estado a una nueva etapa de generación eléctrica sustentable.

Se prevé que el proyecto detone 320 empleos directos y 680 indirectos en sus fases de construcción y operación, además de impulsar actividades logísticas, industriales y de servicios en municipios como Tizimín y Progreso.

Con una capacidad instalada de 75 megawatts y una generación anual estimada de 272 gigawatts-hora, Tizimín II producirá energía limpia equivalente al consumo eléctrico de aproximadamente 140 mil hogares. El parque se interconectará a la Subestación Tizimín 115 kV de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Su entrada en operación comercial está prevista para el 2028.

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Se trata del primer proyecto eólico que entra en fase constructiva en esta administración estatal, luego de casi seis años sin la puesta en operación de un nuevo parque eólico en la entidad.

Esta reactivación se sustenta en la coordinación entre los gobiernos estatal y federal y la CFE, orientada a fortalecer la seguridad energética del estado. La ampliación de la capacidad de generación es condición para el desarrollo de la industria, la agroindustria, el turismo y los servicios, sectores que sostienen el empleo formal en la entidad.

Durante el recorrido por el área de descarga, el gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó: “Hoy Yucatán vuelve a construir energía con su propio viento, y esto apenas comienza; estamos convirtiendo a nuestro estado en la potencia de energía limpia del Sureste, en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El mundo ya voltea a ver a Yucatán porque aquí la confianza se responde con resultados”.

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Toneladas de componentes

Cuatro mil 380 toneladas de componentes eólicos arribaron al muelle 7 del Puerto de Altura de Progreso a bordo del buque Chipol Donghai, con lo que inicia formalmente la construcción del Parque Eólico Tizimín II, que se desarrollará en la comisaría de Yohactún Hidalgo, a 47 km al norte de la cabecera municipal de Tizimín.

El arribo confirma la capacidad logística del Puerto de Altura para la recepción y movilización de equipos de dimensiones y peso excepcionales, como palas, torres y góndolas de aerogeneradores.