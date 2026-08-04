Confirman primer caso de lepra en Yucatán en 2026 tras nueve meses sin registros

La lepra volvió a aparecer en los registros epidemiológicos de Yucatán. Después de nueve meses sin reportes, la Secretaría de Salud confirmó el primer caso del año en la entidad, correspondiente a un hombre diagnosticado durante la semana epidemiológica 29, del 19 al 25 de julio.

Con este nuevo paciente, la Península de Yucatán acumula cuatro casos de enfermedad de Hansen en el 2026, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico federal.

Quintana Roo concentra la mayor parte de los registros, con tres personas afectadas, mientras que Campeche permanece sin diagnósticos en el presente año.

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El caso yucateco rompe el periodo de silencio epidemiológico que mantenía el estado desde 2025, cuando el último reporte correspondió a una mujer detectada durante la semana 40.

Baja la incidencia regional

Las cifras actuales muestran una disminución respecto al año pasado. Durante el mismo periodo de 2025, la Península ya acumulaba seis casos de lepra: dos en Yucatán, tres en Quintana Roo y uno en Campeche.

Al cierre del año pasado, la región sumó ocho pacientes, luego de que se añadieran dos diagnósticos más: uno en territorio yucateco y otro en Campeche. A nivel nacional, en lo que va de 2026 se han confirmado 41 casos, de los cuales 31 corresponden a hombres y 10 a mujeres. Guerrero encabeza la lista con nueve pacientes

Enfermedad silenciosa

La lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, es una infección causada por la bacteria Mycobacterium leprae, que avanza lentamente y puede afectar principalmente la piel, los nervios periféricos y algunas mucosas. Aunque actualmente tiene tratamiento y puede curarse, la detección tardía puede ocasionar lesiones irreversibles, pérdida de sensibilidad y discapacidad.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene a la lepra dentro del grupo de enfermedades tropicales desatendidas, debido a que continúa afectando principalmente a comunidades con dificultades de acceso a servicios médicos.

Especialistas explican que uno de los principales retos es identificarla en etapas tempranas, ya que la bacteria tiene un crecimiento lento y puede permanecer durante años antes de manifestar síntomas evidentes.

Ante cualquier lesión persistente, manchas en la piel o pérdida de sensibilidad, las autoridades sanitarias recomiendan acudir a valoración médica, pues un diagnóstico oportuno permite iniciar tratamiento y evitar complicaciones.