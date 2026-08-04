Gobierno de Yucatán y Ayuntamiento de Mérida fortalecen estrategia contra el dengue

El Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida reforzaron su labor coordinada para el combate de los mosquitos transmisores de enfermedades antes del inicio de los meses más lluviosos del año.

Por este motivo, la capital yucateca recibió dos nuevas unidades recolectoras destinadas a fortalecer el programa permanente de recolección de cacharros, acción conjunta entre el Ayuntamiento y la Secretaría de Salud estatal para combatir los criaderos de estos insectos transmisores.

La entrega de las unidades se realizó desde la Colonia Azcorra, con la presencia del gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, quien estuvo acompañado de la Presidenta Municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, y de autoridades sanitarias encabezadas por el secretario de Salud, Alberto Alcocer Gamboa.

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Previo a la entrega, el jefe del ejecutivo estatal, destacó que el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno es fundamental para salvaguardar la salud de los yucatecos, en especial con las tareas de prevención, las cuales refirió como el primer eje en toda una estrategia integral de prevención contra las enfermedades transmitidas por vectores.

“El día de hoy entregamos al Ayuntamiento de Mérida las llaves de dos unidades recolectoras que permitirán incrementar 66% la capacidad operativa de la recolección de residuos especiales que favorecen los criaderos de moscos, lo que significará mayor cobertura en el territorio”, expresó Díaz Mena.

La estrategia también contempla la ampliación en la atención de 315 colonias, 174 fraccionamientos y 47 comisarías de Mérida, mediante la operación de más de 860 puntos de colecta al año de forma permanente.

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Asimismo, se mantendrá una red de 30 contenedores distribuidos estratégicamente para que los ciudadanos puedan depositar los materiales que no forman parte de la recolección domiciliaria ordinaria. Cada zona contará con 10 contenedores que se reubicarán cada 10 días para atender un total de 120 puntos.

Por su parte, la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, expresó que desde el inicio de su administración iniciaron con el cambio en la estrategia de descacharrización a través de los Puntos Mérida Limpia. Dichos puntos son contenedores que rotan quincenalmente entre las colonias, fraccionamientos y comisarías de Mérida para que los ciudadanos puedan desechar todo tipo de cacharros.

“Quienes se ven beneficiados son las familias meridanas, porque hoy ya no tenemos la basura en cualquier rincón, el agua estancada, la larva del mosco reproduciendo y con eso también han bajado los indicadores, como nos ha informado el gobernador,en el tema del mosco que nos da y que produce enfermedades”, puntualizó la primera edil.

En este sentido, el secretario de Salud del Estado, Alberto Alcocer Gamboa, informó que actualmente Yucatán solo ha registrado 16 casos de dengue en lo que va del año en curso, cifra que representa una caída del 83 por ciento en comparación al mismo periodo del año pasado.

De igual forma, recordó que el combate a enfermedades como el dengue, zika y chikungunya contempla acciones como la abatización y la fumigación, las cuales son realizadas mediante jornadas coordinadas entre municipios y la Secretaría de Salud.