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Yucatán / Mérida

Formalizan siete reintegraciones familiares y una adopción en Casa Otoch

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la reintegración de siete adolescentes y adopción de un bebé en Casa Otoch.

Por Redacción Por Esto!

27 de jul de 2026

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Siete adolescentes y un bebé inician una nueva etapa familiar tras procesos del DIF Yucatán
Siete adolescentes y un bebé inician una nueva etapa familiar tras procesos del DIF Yucatán / Especial

Crecer en familia es un derecho que transforma vidas. Con esta convicción, el Gobierno del Renacimiento Maya acompañó el egreso de siete adolescentes del Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán, Casa Otoch, quienes se reintegraron a sus redes familiares.

También se formalizó la adopción de un bebé, que inició una nueva historia junto a una madre y un padre.

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La ceremonia fue encabezada por el Gobernador Joaquín Díaz Mena y la Presidenta Honoraria del DIF Yucatán, Mtra. Wendy Méndez Naal, quienes entregaron la documentación que formaliza cada proceso y acompañaron a las familias en este momento significativo.

El Gobernador destacó que las siete reintegraciones familiares y la adopción son resultado de meses de trabajo jurídico, psicológico y social realizado por el DIF Yucatán, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay) y el Poder Judicial, para garantizar que cada egreso se realice hacia un entorno seguro, protector y respetuoso de sus derechos.

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Díaz Mena reconoció el compromiso que asumen las familias, al señalar que recibir nuevamente a una hija, un hijo, una hermana o un hermano representa una gran responsabilidad, pero también la oportunidad de construir relaciones basadas en el cuidado, la escucha y el amor.

Al referirse al proceso de adopción, agradeció a la familia que abrió las puertas de su hogar y resaltó que este acto permite que un niño deje de estar bajo el cuidado del Estado para contar con una madre y un padre que lo esperaban con amor.

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