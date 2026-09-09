Sentencian a más de 56 años de cárcel a pareja por violación y lesiones contra una niña en Mérida

Una pareja fue sentenciada a más de 56 años de prisión cada uno, luego de que un Tribunal Colegiado determinara su responsabilidad en diversos delitos cometidos contra una niña de cinco años en un predio del fraccionamiento Herradura II, en Ciudad Caucel, Mérida.

De acuerdo con la causa penal 117/2023, los hechos ocurrieron entre marzo y septiembre de 2020. Durante el juicio oral, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó las pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad de Alberto Ismael S.F. y Patricia María B.S. en los hechos.

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Según lo establecido durante el proceso judicial, la menor habría sido víctima de agresiones y constantes actos de violencia, mientras que la madre habría permitido u omitido intervenir ante algunas de las situaciones que afectaron a la niña. Las autoridades también establecieron que la menor estuvo expuesta a conductas inapropiadas por parte de los ahora sentenciados.

Durante la audiencia de individualización de sanciones, realizada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, el Tribunal Colegiado Primero impuso a Alberto Ismael S.F. una pena de 56 años y tres meses de prisión, mientras que Patricia María B.S. recibió una condena de 56 años y nueve meses de cárcel.

Ambos fueron encontrados responsables de los delitos de violación equiparada agravada, violencia familiar agravada, lesiones que ponen en peligro la vida y corrupción de menores e incapaces.

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Además de las penas de prisión, el tribunal determinó imponer a cada uno una sanción económica de 721 mil 104 pesos.

En el caso de Patricia María B.S., también se estableció la pérdida de los derechos de familia respecto de la víctima, además de que ambos sentenciados tendrán prohibido acercarse a la menor de manera definitiva.

La autoridad judicial convocó a las partes para el próximo 15 de septiembre, cuando se llevará a cabo la audiencia de lectura y explicación de la sentencia.