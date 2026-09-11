¡Décadas sin luz! Constituyentes del 74, en Lázaro Cárdenas, sigue en condiciones de marginación por falta de solución gubernamental

Habitantes de la comunidad Constituyentes del 74, ubicada en el municipio Lázaro Cárdenas, llevan décadas padeciendo la falta de energía eléctrica debido a la omisión gubernamental, denunció públicamente Manuel Jesús Hoil Martínez, presidente de la asociación civil “Nuevas Generaciones de Valladolid Nuevo”.

La exigencia formal y directa está dirigida al Gobierno del Estado y a las autoridades del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, a quienes el representante reprocha un profundo doble discurso institucional: por un lado, las administraciones públicas estatal y municipal presumen políticas de asistencia social y un enfoque de humanismo gubernamental, pero por otro, en la práctica cotidiana ignoran por completo a los pueblos originarios y a las comunidades rurales que permanecen en condiciones de marginación.

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Durante su posicionamiento ante la opinión pública, el dirigente social cuestionó duramente la disparidad con la que se distribuyen los recursos públicos y la atención oficial, al señalar que las instancias gubernamentales pregonan un desarrollo con sentido social que contrasta drásticamente con la realidad palpable de las poblaciones indígenas.

El conflicto histórico detrás de la falta de electrificación en esta región se remonta a la escasa sensibilidad institucional para conciliar y alcanzar acuerdos administrativos con comunidades vecinas que funcionan obligatoriamente como rutas de paso para las líneas de transmisión eléctrica.

La falta de energía vulnera los derechos humanos de decenas de familias / Luis Enrique Cauich

De acuerdo con los datos proporcionados por la asociación civil, comunidades aledañas como San Francisco y San Cosme han condicionado o impedido históricamente el paso de las redes de energía debido a demandas legítimas de indemnización por sus tierras y afectaciones patrimoniales que el Estado mexicano y las instancias correspondientes no han sabido resolver mediante una adecuada política de diálogo, negociación territorial y compensación justa. No obstante, el representante de “Nuevas Generaciones” puntualizó que hay alternativas viables y expeditas para dotar de electricidad a Constituyentes del 74, sin recurrir a bloqueos o litigios ejidales interminables que únicamente retrasan la solución de esta problemática social.

Detalló que una de las rutas técnicas más viables consiste en realizar la interconexión eléctrica a través de la zona de El Naranjal, cuyos pobladores nunca se han negado a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) utilice su territorio como vía de acceso para suministrar el servicio a sus vecinos, destrabando de esta manera un rezago histórico que frena el desarrollo educativo, económico y social de la localidad.

La falta de voluntad política por parte de la CFE e instancias gubernamentales mantiene a decenas de familias en un persistente aislamiento energético, vulnerando preceptos constitucionales básicos en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva y desarrollo regional equitativo.

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Ignorados

La ampliación de la red de electrificación hacia esta población ha sido solicitada formalmente desde hace varios años ante el Gobierno municipal y las administraciones estatales, incluidas las actuales.

En su momento, el Gobierno estatal respondió durante el ejercicio del 2024 con una cobertura parcial enfocada en alrededor de 20 viviendas, mediante la instalación de paneles solares; sin embargo, los espacios públicos y recreativos permanecen en penumbras.

Posteriormente, en abril del 2025, se solicitó directamente, durante una audiencia con la Gobernadora del Estado, la ampliación de estas acciones y, en su defecto, la instalación de paneles solares para el alumbrado público y la cancha comunitaria de la localidad, según señaló en su oportunidad el subdelegado municipal Juan Alfredo Dzib Chimal.

El representante comunal externó que uno de los principales impedimentos técnicos y legales ha sido precisamente la falta de anuencia y autorización formal de los ejidos por donde necesariamente debe pasar el tendido de las líneas de conducción.

En la reunión más reciente entre Delegados y Subdelegados municipales, el pasado 4 de septiembre en la localidad de Nuevo Xcán, convocada ante las constantes y severas fallas del suministro eléctrico que afectan a múltiples poblados de la demarcación, una de las peticiones prioritarias fue la presentada por el Subdelegado de Constituyentes del 74 para que se considerara formalmente la ampliación del tendido eléctrico hacia su comunidad.

Dotaron de paneles solares a hogares, lo demás está en penumbras / Luis Enrique Cauich

Aunque la solicitud quedó asentada como antecedente oficial en las minutas de trabajo, continúa sin existir una respuesta concreta y resolutiva por parte de las dependencias competentes.

La distancia aproximada es de 16 kilómetros desde el poblado hasta el entronque carretero que conecta la vía de San Cosme con San Juan de Dios. Los habitantes recalcaron que esta problemática ya ha sido planteada formalmente ante varias administraciones consecutivas, sin que desde el periodo gubernamental anterior al actual se haya obtenido una respuesta favorable, bajo el argumento recurrente de que las arcas públicas carecen de recursos financieros suficientes para cubrir las indemnizaciones económicas exigidas por los núcleos ejidales afectados por el derecho de vía.

Ante el panorama social y técnico, la asociación civil exigió la instalación inmediata de una mesa interinstitucional de trabajo para trazar la ruta técnica y jurídica que permita destrabar el proyecto de electrificación.

Asimismo, advirtieron que continuarán respaldando firmemente las movilizaciones y demandas legítimas de los pueblos indígenas del municipio Lázaro Cárdenas hasta que los tres órdenes de Gobierno cumplan su promesa de llevar bienestar material a cada rincón de la demarcación territorial, sin distingos ni exclusiones.

No obstante, esta exigencia ciudadana no ha encontrado el eco necesario entre las autoridades municipales actuales, toda vez que no se ha recibido una postura oficial de instancias clave, como la Dirección de Obras Públicas, sobre la existencia o viabilidad de algún proyecto presupuestado para dotar de energía eléctrica a esta comunidad asentada en la zona sur del municipio.