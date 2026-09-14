Profeco reporta gasolina regular en 23.67 pesos y casi 12 mil estaciones debajo de 24 pesos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 23.67 pesos por litro, mientras que casi 12 mil estaciones de servicio mantienen el combustible por debajo de los 24 pesos.

Durante la sección “Quién es quién en los precios” de este lunes 14 de septiembre, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, presentó ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el seguimiento a combustibles, canasta básica y productos que registraron variaciones recientes de precio.

Escalante recordó que el precio de referencia para la gasolina regular deriva del acuerdo voluntario renovado entre el Gobierno federal y el sector gasolinero.

¿En cuánto están la gasolina y el diésel en México?

La gasolina regular registró un promedio nacional de 23.67 pesos por litro, mientras que cerca de 12 mil estaciones ofrecen precios inferiores a 24 pesos.

En el caso del diésel, el promedio nacional fue de 27 pesos por litro y 8 mil 914 estaciones reportaron precios por debajo de ese nivel.

Profeco destacó una estación Pemex en Puebla, Puebla, con diésel en 26.88 pesos por litro, mientras que una estación BP de la misma ciudad registró un precio de 29.13 pesos.

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El organismo recordó que mantiene un mapa interactivo que se actualiza prácticamente todos los días para comparar los precios de gasolina regular y diésel.

Canasta básica más barata cuesta 757.90 pesos

En el seguimiento a los 24 productos de la canasta básica, cuyo precio acordado no debe superar los 910 pesos, Profeco ubicó la opción más económica en Chedraui Flores Magón, en Cuernavaca, Morelos, con un costo de 757.90 pesos.

En contraste, Mi Tienda del Ahorro Colosio, en Saltillo, Coahuila, reportó 921.70 pesos, por encima del monto establecido en el acuerdo.

En la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, Soriana Súper Toriello registró 841.90 pesos, frente a los 888.90 pesos de Soriana Híper Coapa.

Para Hermosillo, Sonora, Walmart Hermosillo presentó una canasta en 846.10 pesos, mientras otro establecimiento de la misma cadena superó por 70 centavos la referencia de 910 pesos.

Papa y pollo bajan de precio; cebolla y limón suben

Profeco también presentó productos que registraron cambios de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

La papa disminuyó 10.66%, mientras que la carne de pollo bajó 1.72%.

En contraste, la cebolla aumentó 32.70% y el limón subió 11.17%. Escalante explicó que, tras conversaciones con productores, uno de los factores que influye en estas variaciones es la temporalidad de los productos.

El kilo de papa registró un precio promedio de 50.94 pesos, aunque en centrales de abasto y mercados locales el promedio fue de aproximadamente 29 pesos. En el monitoreo de Profeco, el precio más alto localizado fue de 56.64 pesos por kilo.

El pollo entero tuvo un promedio nacional de 35.45 pesos por kilo, mientras que en Bodega Aurrerá se encontró en 32.37 pesos.

#MañaneraDelPueblo | El titular de @Profeco, @ivan_escalante, presentó el seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la gasolina regular y diésel:



Estrategia de estabilización de precios (al 11 de septiembre):

➡️ Gasolina regular: Promedio… pic.twitter.com/sfgYr39cw6 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 14, 2026

Profeco publica precios para preparar pozole en fiestas patrias

Ante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, Profeco también presentó una receta de pozole blanco con un costo estimado de 292 pesos para seis porciones y un tiempo de preparación de 150 minutos.

La dependencia informó que la edición de septiembre de la Revista del Consumidor incluye precios mínimos y máximos de distintos ingredientes utilizados para preparar antojitos mexicanos.

Escalante recomendó consultar las herramientas digitales de Profeco antes de cargar combustible o realizar compras de la canasta básica para comparar establecimientos y elegir las opciones con menores precios.

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