Multa por alcoholímetro en Yucatán: esto podrías pagar si manejas ebrio este 15 y 16 de septiembre

Las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre suelen generar un aumento en la movilidad de vehículos en Yucatán, debido a los festejos que se realizan en Mérida y otros municipios del estado. Durante estas fechas también incrementa la convivencia entre familiares y amigos, en algunos casos acompañada del consumo de bebidas alcohólicas.

Ante este escenario, las autoridades mantienen la vigilancia en calles y carreteras para prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol.

Los conductores que circulen después de ingerir bebidas alcohólicas pueden ser detenidos en los filtros de alcoholímetro instalados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Por ello, quienes planeen salir en automóvil durante las fiestas patrias deberán considerar las sanciones que contempla el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán en caso de superar los límites permitidos de alcohol.

¿De cuánto es la multa por caer en el alcoholímetro en Yucatán este 15 y 16 de septiembre?

Los filtros de alcoholímetro en Yucatán suelen instalarse en diferentes puntos durante las tardes y noches, principalmente en zonas con alta circulación vehicular, como el Periférico de Mérida, así como en accesos y salidas de municipios turísticos y puertos.

La Secretaría de Seguridad Pública realiza estas acciones con el objetivo de detectar a conductores que manejen bajo los efectos del alcohol y reducir el riesgo de accidentes durante periodos de alta movilidad, como las fiestas patrias.

En caso de que un conductor supere los niveles establecidos de alcoholimetría, podría recibir una multa que puede alcanzar alrededor de 9 mil pesos, además de otras sanciones administrativas.

¿Qué pasa si das positivo en el alcoholímetro en Yucatán?

Las consecuencias de conducir en estado de ebriedad en Yucatán no se limitan al pago de una multa. Dependiendo del resultado de la prueba y las circunstancias del caso, el vehículo puede ser retirado y trasladado a un corralón.

Además, cuando el conductor sobrepasa el límite establecido de alcoholimetría, puede ser remitido al llamado “torito”, donde la sanción puede contemplar un periodo de 24 a 36 horas de arresto, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Por ello, durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, la recomendación es evitar conducir después de consumir bebidas alcohólicas y optar por un conductor designado, taxi o servicio de transporte público.

Alcoholímetro en Yucatán: ¿dónde podrían instalar filtros durante las fiestas patrias?

Los operativos pueden establecerse en distintos puntos del estado, especialmente en vialidades con alta circulación de vehículos y en zonas donde se concentra la actividad turística y los festejos patrios.

En Mérida, uno de los puntos donde habitualmente se realizan acciones de vigilancia es el Periférico, mientras que en los municipios costeros y turísticos pueden reforzarse los operativos en las principales entradas y salidas.

Durante estas fiestas patrias, manejar después de beber no solo representa un riesgo para el conductor y otros usuarios de la vía, sino que también puede derivar en multa, corralón y arresto si se superan los niveles de alcohol permitidos.