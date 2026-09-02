Sobrecalentamiento de pastilla eléctrica moviliza a Protección Civil en edificio de la SEQ en Chetumal

Un susto, pero sin consecuencias graves fue lo que dejó el sobrecalentamiento de una pastilla eléctrica en el edificio de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), en Chetumal, luego de que el componente, ubicado en un centro de carga que alimenta los aires acondicionados industriales de la azotea, comenzara a fallar la tarde de este día.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (COEPROC) confirmó que no hubo personas lesionadas y que el personal de la unidad interna de Protección Civil de la dependencia actuó de inmediato en cuanto se detectó la anomalía, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones dentro del inmueble.

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El incidente encendió las alarmas entre trabajadores y visitantes del edificio, aunque la rápida respuesta evitó que el problema fuera a mayores. Las pastillas eléctricas, encargadas de proteger los circuitos ante sobrecargas, suelen sobrecalentarse cuando el sistema recibe más demanda de la que puede soportar, algo común en edificios que concentran varios equipos de climatización de tipo industrial, como ocurre en instalaciones de gran tamaño como la SEQ.

Por el momento no se reportan daños estructurales ni corte total del suministro eléctrico en el inmueble, aunque no se descarta que en los próximos días se realice una revisión más a fondo del sistema para evitar que el episodio se repita.