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Halcones de la SSP presentaron al equipo que los representarán en la Liga Estatal de Primera Fuerza de Futbol

Con Miguel Martínez como director técnico y el regreso del portero Luis Girola, el equipo de la SSP se declaró listo para buscar el campeonato.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

19 de sept de 2026

1 min

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Halcones de la SSP presentaron al equipo que los representarán en la Liga Estatal de Primera Fuerza de Futbol
Halcones de la SSP presentaron al equipo que los representarán en la Liga Estatal de Primera Fuerza de Futbol / Marco Sánchez Solís

Las nuevas “armas” llegaron a la Secretaría de Seguridad Pública, los Halcones de la SSP presentaron este sábado al equipo que los representará en la Liga Estatal de Primera Fuerza de Futbol.

Después de tener una mala temporada en el 2025-2026 donde no lograron calificar a la liguilla, los gendarmes se reforzaron con un solo objetivo, ser campeones, logró que no se les había dado en sus más de 10 años en el máximo circuito del balompié amateur de Yucatán aunque tienen cuatro subcampeonatos en su haber.

“Estoy contento de regresar a casa después de algunos años fuera, este equipo está hecho para coronar, ese es el objetivo y para ello estamos trabajando, se cambió prácticamente a todo el plantel y se trajo a un entrenador experimentado como es Miguel Martínez, seremos protagonistas y daremos.muchas satisfacciones a la afición “, señaló al POR ESTO! el experimentado portero Luis Girola quien es uno de los más importantes guardametas yucatecos en los últimos años.

Por su lado, el director técnico prometió un equipo ofensivo que de espectáculo, que en ningún momento se encierre atrás y que tenga la mística del gol tatuado en su ADN.

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