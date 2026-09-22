Joaquín Díaz Mena encabeza conferencia hoy martes 22 de septiembre; sigue la transmisión EN VIVO

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabeza este martes 22 de septiembre una nueva conferencia de prensa quincenal, en la que presentará información sobre los avances de su administración y las acciones que se desarrollan en distintos sectores de Yucatán.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, el mandatario estatal abordará temas relacionados con infraestructura, programas sociales, salud, educación, seguridad y economía, además de otros asuntos de interés para la población.

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También se prevé que se dé a conocer información sobre proyectos estratégicos para Yucatán y las acciones que el Gobierno del Estado mantiene en coordinación con la administración federal.

En la conferencia participarán funcionarios que integran el gabinete estatal, quienes ampliarán los detalles sobre los resultados, programas y proyectos correspondientes a sus respectivas áreas.

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Los integrantes del gabinete también podrán responder preguntas de los medios de comunicación sobre asuntos que forman parte de la agenda pública y las necesidades actuales de la entidad.

La conferencia de prensa está programada para iniciar a las 9:00 horas de este martes y podrá seguirse a través de las plataformas digitales oficiales del Gobierno del Estado de Yucatán.