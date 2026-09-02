Temporada invernal 2026-2027 en Yucatán: Este mes será el más frío según Procivy

La temporada invernal 2026-2027 en Yucatán se aproxima con un panorama meteorológico marcado por cambios graduales en las condiciones de temperatura, viento y lluvia.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy), durante los próximos meses aumentará la influencia de sistemas frontales sobre la entidad.

Los efectos de estos fenómenos no serán iguales en todo el estado, ya que algunos frentes fríos podrían generar únicamente cambios moderados, mientras que otros tendrían capacidad para provocar descensos importantes de temperatura, principalmente durante la noche y madrugada.

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Además del frío, la llegada de masas de aire asociadas a los sistemas frontales puede ocasionar rachas fuertes de viento, oleaje elevado, lluvias puntuales y condiciones adversas para la navegación, por lo que las autoridades mantendrán vigilancia durante toda la temporada.

Procivy prevé 29 frentes fríos para Yucatán entre septiembre de 2026 y abril de 2027

Procivy informó que se prevé la influencia de 29 sistemas frontales en Yucatán entre septiembre de 2026 y abril de 2027. La distribución estimada es la siguiente:

Septiembre: 1 frente frío.

1 frente frío. Octubre: 3 frentes fríos.

3 frentes fríos. Noviembre: 4 frentes fríos.

4 frentes fríos. Diciembre: 5 frentes fríos.

5 frentes fríos. Enero: 6 frentes fríos.

6 frentes fríos. Febrero: 4 frentes fríos.

4 frentes fríos. Marzo: 4 frentes fríos.

4 frentes fríos. Abril: 2 frentes fríos.

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La dependencia aclaró que una mayor cantidad de frentes fríos no significa necesariamente temperaturas más bajas. La intensidad del descenso dependerá del origen, trayectoria, características y permanencia de cada masa de aire.

El titular de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, explicó que septiembre, octubre y noviembre presentarían temperaturas promedio por encima de lo habitual, con predominio de ambiente cálido.

A partir de diciembre, las temperaturas tenderían a acercarse a los valores normales de la temporada. Posteriormente, durante enero y febrero, aumentaría la posibilidad de periodos con ambiente frío, algunos de los cuales podrían extenderse de manera breve hasta marzo.