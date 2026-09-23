Sheinbaum Pardo pide elecciones en Brasil sin injerencia extranjera y destaca gestión de Lula

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este miércoles sobre las próximas elecciones presidenciales de Brasil y sostuvo que el proceso debe desarrollarse sin injerencias extranjeras.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria señaló que ningún país debe intervenir en los procesos electorales de otra nación y subrayó que corresponde a los ciudadanos brasileños definir libremente el rumbo político de su país.

Sheinbaum vinculó esta postura con el principio de autodeterminación de los pueblos, uno de los elementos que México sostiene dentro de su política exterior.

La elección brasileña está programada para el 4 de octubre de 2026, con una eventual segunda vuelta el 25 de octubre.

La declaración ocurre después de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, abordara el tema ante la Asamblea General de la ONU y advirtiera sobre posibles intentos de injerencia externa en los comicios.

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Lula ha denunciado posibles presiones de Estados Unidos

En los últimos meses, Lula ha acusado al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de intentar influir en la contienda brasileña en favor de su principal adversario, el senador Flávio Bolsonaro. Estas acusaciones forman parte del contexto de tensión entre Brasil y Estados Unidos, que también mantienen diferencias por las medidas comerciales adoptadas por Washington.

En su intervención ante Naciones Unidas, Lula volvió a rechazar cualquier intervención extranjera en los procesos electorales y defendió la soberanía brasileña.

Sheinbaum destaca resultados de Lula

Además de referirse al proceso electoral, Sheinbaum calificó a Lula como un “muy buen presidente” y destacó entre los resultados de su administración la reducción del hambre en Brasil.

#MañaneraDelPueblo | "En #Brasil que decidan las y los brasileños libremente. Lo que decida el pueblo, que se respete", señaló la presidenta @Claudiashein al detallar que en las elecciones de cualquier país debe respetarse el principio de la autodeterminación de los pueblos y no… pic.twitter.com/T6ooZ3WEgk — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 23, 2026

La mandataria mexicana también ha señalado anteriormente que Lula ha realizado un trabajo destacado al frente de Brasil y que los indicadores económicos y sociales permiten evaluar distintos resultados de su gobierno.

El pronunciamiento de Sheinbaum coloca nuevamente la no intervención y la autodeterminación como ejes de la posición mexicana frente a los comicios brasileños, en un contexto regional marcado por las acusaciones sobre posibles influencias externas.

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