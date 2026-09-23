Presentan la cartelera de El Palenque de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 ya tiene fechas y parte de su programación confirmada, con una cartelera de espectáculos que se realizará del 6 al 29 de noviembre en el recinto ferial. Entre las actividades anunciadas destacan los conciertos y presentaciones en El Palenque de la Feria Yucatán Xmatkuil.

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Durante esta edición se contemplan actividades culturales, artísticas y de entretenimiento para las familias, además de espectáculos programados en distintas sedes, entre ellas El Palenque y el Centro de Espectáculos Montejo.

¿Cuándo será la Feria Yucatán Xmatkuil 2026?

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 se llevará a cabo del 6 al 29 de noviembre de 2026, periodo en el que se desarrollarán las actividades programadas para esta edición.

Uno de los principales espacios para espectáculos será El Palenque, que nuevamente contará con presentaciones de artistas y shows durante varias fechas de noviembre.

Cartelera de El Palenque de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026

La cartelera anunciada para El Palenque de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 contempla cuatro presentaciones:

12 de noviembre: Guerra de Chistes.

Guerra de Chistes. 15 de noviembre: Kika Edgar.

Kika Edgar. 20 de noviembre: Carlos Cuevas y Ricardo Caballero.

Carlos Cuevas y Ricardo Caballero. 27 de noviembre: El Príncipe y El Divo, tributo a Juan Gabriel y José José.

Estas presentaciones forman parte de la programación de espectáculos de la Feria Xmatkuil 2026, mientras que el resto de actividades y eventos se distribuirán en las diferentes áreas del recinto ferial.

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¿Qué habrá en la Feria Xmatkuil 2026?

Además de los espectáculos de El Palenque, la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 contará con actividades culturales y artísticas, así como otros eventos de entretenimiento para los visitantes.

La programación también contempla presentaciones en el Centro de Espectáculos Montejo, por lo que la cartelera de artistas y actividades se desarrollará en diferentes espacios durante las semanas que permanecerá abierta la feria.