Ernesto Ruffo: fijan audiencia para definir si continúa en prisión o recibe arresto domiciliario

La situación jurídica del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tendrá una nueva revisión este viernes 25 de septiembre, cuando se lleve a cabo la audiencia para analizar la posible reclasificación de sus medidas cautelares.

La diligencia fue programada por la jueza de Control Alejandra Ramírez de la Vega para las 10:00 horas y tendrá como sede el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, ubicado en el Estado de México.

De acuerdo con la información proporcionada, la audiencia se realizaría de manera privada y mediante videoconferencia. En ella se analizará si Ruffo permanece internado en el penal federal o si procede una modificación de la medida para que continúe su proceso bajo arresto domiciliario.

Actualmente, el exmandatario estatal enfrenta prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía General de la República (FGR) informó en julio que obtuvo su vinculación a proceso junto con otras personas por su posible participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando, relacionados con una investigación sobre operaciones de hidrocarburos.

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¿De qué acusa la FGR a Ernesto Ruffo?

La investigación de la FGR está relacionada con una estructura dedicada presuntamente a la importación, distribución y comercialización irregular de productos derivados del petróleo.

Según la Fiscalía, el esquema investigado utilizaba declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras para introducir combustible al país y reducir o evadir las contribuciones correspondientes.

En el caso de Ruffo, la FGR señaló en julio que una empresa vinculada con el exgobernador formaba parte de las investigaciones sobre esta estructura.

🔴Una jueza federal concedió una suspensión definitiva en el caso de Ernesto Ruffo, pero su alcance todavía está por definirse.



Su hija, Verónica Ruffo, me dice que la familia espera la notificación para saber si tendrá efectos sobre la prisión preventiva que el exgobernador… pic.twitter.com/IdQsYV96FE — Azucena Uresti (@azucenau) September 23, 2026

La dependencia también estimó entonces una afectación superior a 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública por la introducción irregular de combustibles y la omisión de contribuciones.

La Fiscalía ha mantenido abiertas las investigaciones sobre la red y ha informado posteriormente sobre nuevos hallazgos y posibles personas relacionadas con el esquema.

La audiencia del 25 de septiembre será relevante para determinar las condiciones bajo las cuales Ernesto Ruffo continuará su proceso penal. En tanto no exista una sentencia condenatoria, prevalece el principio de presunción de inocencia.

IO