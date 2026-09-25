Motociclista derrapa en la avenida Colosio de Campeche y resulta lesionada

Una joven motociclista resultó lesionada tras perder el control de su unidad y derrapar en la avenida Colosio, donde fue asistida por testigos, policías, paramédicos y familiares.

Los hechos ocurrieron cuando la conductora, circulaba a exceso de velocidad sobre la Colosio pero al llegar al cruce de la Nacozari perdió el control de la motocicleta debido a falta de precaución y pericia al conducir, terminando sobre el pavimento.

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Automovilistas que circulaban por la zona se detuvieron para auxiliarla y solicitaron apoyo médico, debido a que la joven refería intenso dolor en una de sus piernas.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio y le brindaron atención prehospitalaria, quien tras ser valorada, los socorristas determinaron que no era necesario trasladarla a un hospital.

Por su parte Agentes de la Policía Estatal también acudieron para brindarle apoyo y posteriormente trasladarla a su domicilio, mientras un familiar se hizo cargo de resguardar la motocicleta.