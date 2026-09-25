Ayuntamiento de Campeche frena plaza comercial de 270 mdp por falta de agua; 485 empleos quedan perdidos

Se perdieron fuentes de empleo y de inversión, lamentaron ciudadanos al enterarse de la cancelación de la construcción de la nueva plaza comercial en la capital campechana, a cargo del Grupo Empresarial “GES”.

Así lo confirmó Jorge Luis Lavalle Amaury, secretario de Desarrollo Económico del Estado de Campeche (Sedeco), al señalar que el proyecto se detuvo ante la negativa del Ayuntamiento de Campeche de otorgar los permisos de construcción, con el argumento de falta de agua, lo que calificó como una excusa inválida.

Se trata de la cancelación de un proyecto que se anunció desde el año pasado, en el que estaba proyectado invertir 270 millones de pesos para aperturar 40 locales, con tres tiendas ancla, 135 espacios de estacionamiento y una zona de alimentos para 80 comensales, que generarían 485 empleos, 260 directos y 225 indirectos, frente al Hospital de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, en la intersección de las avenidas José López Portillo, Maestros Campechanos y Patricio Trueba.

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“Eso es lo que escuchamos. Es lamentable que se cancele ese proyecto, sobre todo ahora que se habla de desempleo y cierre de negocios. Pienso que el Ayuntamiento de Campeche no debería poner tantas trabas a la generación de inversiones; por eso no crecemos como ciudad”, manifestó Sofía Madero, estudiante.

“Es necesario que se haga otra plaza comercial, para que no dependamos tanto de los gobiernos, como en Mérida. Creo que hay cerrazón en las autoridades del Ayuntamiento con el Gobierno del Estado, que se la pasan en conflicto. En este caso, era un proyecto del Grupo ‘GES’; no veo el motivo de la cancelación, que hubiera dado opciones de empleo hasta a personas como yo, que soy una persona con discapacidad en las piernas”, manifestó Alfredo Morales, joven con discapacidad motriz.

Para habitantes del lugar, si se hubiera edificado la nueva plaza, los campechanos contarían con un nuevo espacio de distracción.

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“Está mal la actitud de este Gobierno Municipal. Hacen falta espacios de distracción para los campechanos, que sólo contamos con Plaza Galerías, cuando en otras ciudades como Mérida tienen muchas opciones”, comentó Martha Grajales, ama de casa.

“A los que estamos estudiando en la Facultad de Medicina de la UAC nos hubiera caído de perlas la nueva plaza, porque encontraríamos opciones de trabajo y lugares para comer o comprar. Mal que las autoridades no dieran facilidades por falta de agua, cuando considero que, de ser cierto, se me hace ridículo”, comentó Claudia Álvarez, estudiante de la UAC.

“Hubiese estado bueno para los que vivimos de este lado de la ciudad, porque lo que tenemos es Plaza ‘Universidad’, que es un espacio comercial casi muerto, con locales vacíos”, dijo Alondra Perera, vecina de la Sascalum.

“Lo que necesitamos en la ciudad son opciones de trabajo, como yo, que soy albañil. Esta plaza comercial que no permitió el Ayuntamiento de Campeche nos afectó a muchos, cuando hay empresarios dispuestos a invertir”, comentó Felipe Martínez, alarife y vecino de la Miguel Hidalgo.

“Ojalá que este proyecto lo retomaran; para eso se está instalando la nueva tubería, para que haya más agua en la ciudad. Que recapaciten autoridades y empresarios para que se haga algo”, indicó Joel Barrera, trabajador.

El terreno donde se iba a edificar la plaza acabó convertido en una enorme propiedad cubierta de maleza y sin aprovechamiento.